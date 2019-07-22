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(Özel) Eğer yatmadan sosyal medyanızı kontrol ediyorsanız bağımlısınız...

Sosyal medya bağımlığının 40 yaş ve üzerini daha çok tehdit ettiği bildirildi.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:24
(Özel) Eğer yatmadan sosyal medyanızı kontrol ediyorsanız bağımlısınız...

Sosyal medya bağımlığının 40 yaş ve üzerini daha çok tehdit ettiği bildirildi. Yaşlıların sosyal medyada gençleri solladığını belirten Uludağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi Cihad Doğan, yapılan araştırmaya göre yaşlıların daha çok hayat tecrübesi, ideolojik ya da dini içerikli paylaşımlar yaptığını ifade etti. Doğan’a göre, sosyal medya hesabını kontrol edip yatmak bağımlılık işareti.


Özellikle gençler arasında yaygın olduğu düşünülen sosyal medyanın aslında son 3 yılda yetişkinler tarafından daha çok kullanıldığı ortaya çıktı. Sosyal medyada gençler yaşamış oldukları tecrübeleri paylaşmayı tercih ederken, 40 yaş üzerindeki sosyal medya kullanıcıları ise siyasi ve dini konuları paylaşmayı tercih ediyor.


3 yıldır sosyal medya ve dijital göçmenler üzerine araştırmalar yaptığını ifade eden Tüketim Kültürü Araştırmaları Uzmanı Uludağ Üniversitesi İnegöl Meslek Yüksek Okulu Pazarlama Programı Öğretim Görevlisi Cihad Doğan, "Sosyal medyadaki en büyük sıkıntıların başında iletişim eksikliği yatmakta. Buradaki iletişim eksikliği, yüz yüze iletişimden kaynaklanıyor. İnsanlar sosyal medyanın artmasıyla birlikte bir birinden uzaklaştıklarını düşünüyor olsalar bile, sosyal medyanın çok da yerden yere vurulacak bir payı yok. Sosyal medya insanların haberdar olma ihtiyacını karşılamaktadır. ’Dijital göçmen’, teknolojiyle sonradan tanışan insanlara verilen bir isimdir. Günümüzde 40 yaş ve üzeri insanlar için djital göçmen tabirini kullanabiliriz. Dijital göçmenlerin doğduklarında internet yoktu. Sosyal medya zaten yoktu. Onlar hayatlarının geç döneminde sosyal medyayla tanıştılar. Günümüzde sosyal medya kullanımı ve bağımlılığı gençler arasında yaygınlaşıyor sanılsa da, aslında 40 yaş ve üzeri fertlerde önemli ölçüde sosyal medya bağımlılığı olduğunu görüyoruz. 40 yaş üzerindekiler sosyal medyada genellikle siyasi ve dini içerikli paylaşımlarda bulunuyor. Gençler her ne kadar yaşamış oldukları tecrübeleri paylaşıyor olsa da, dijital göçmenler sosyal medya üzerinden belli bir ideolojiyi ya da belli bir dini içeriği paylaşmaktan keyif alıyorlar" dedi.


"Yaşlılar sosyal medya bağımlılığında gençleri geçti"


Cihad Doğan, şunları söyledi:


"Yaklaşık 3 bin kişi üzerinde yapmış olduğumuz araştırmada 45 ve 70 yaş üzeri insanlara sosyal medya bağımlısı olup olmadıklarını sorduk. Bu insanların önemli ölçüde sosyal medya ve internet bağımlısı olduğu sonucuna ulaştık. Günde 3-6 saat arasında sosyal medyaya bağlı kalınıyorsa, sabah yataktan çıkmadan sosyal medya hesapları kontrol ediliyorsa, akşam yatağa yattıktan sonra uyumadan sosyal medya hesaplarına bakılıyorsa, bu kişinin sosyal medya bağımlısı olduğunu söyleyebiliriz. Yaşı ilerlemiş olanların gençleri yakaladığını söyleyebiliriz. Özellikle son 3 yıldır yaptığımız araştırmalar bize bunu gösteriyor. Son 3 senedir orta yaş ve üzerinin daha fazla sosyal medyaya karşı ilgisinin olduğu gördük. Bunların psikolojik sebeplerinden bir tanesi yaşlanmayı kabul etmemek olarak. Sosyal medya kullanımı genellikle gençlere ait olan bir hayat tarzı olarak algılandığı için ve orta yaş ve üzerindeki insanların da gençler gibi yaşamayı arzuladıkları görülüyor. Sosyal medyaya olan ilgileri de bu noktada artmaktadır. Orta yaş ve üzeri dijital göçmenler internet ve sosyal medya kullanmaya başladılar" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:24
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