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(Özel) E-5’te yaralı yavru kediyi kurtarma operasyon

E-5 Karayolu Beşyol mevkinde seyir halinde olan sürücü, otomobilinden kedi sesi gelmeye başlayınca yol ortasında durdu.

29 Haziran 2019 Cumartesi 10:34
(Özel) E-5’te yaralı yavru kediyi kurtarma operasyon

E-5 Karayolu Beşyol mevkinde seyir halinde olan sürücü, otomobilinden kedi sesi gelmeye başlayınca yol ortasında durdu. Çevredeki vatandaşların seferber olduğu olayda, lastikten motor bölümüne kaçan yaralı yavru kediyi çıkartmak için vatandaşlar denemedik yol bırakmadı. O anlar ise kask kamerasına yansıdı.


E-5 Karayolu Küçükçekmece Beşyol mevkinde seyir halinde olan otomobil sürücüsü, lastiğinin üst kısmından yavru kedi sesi geldiğini fark etti. Sesi duymasının ardından duyarlılık göstererek bir an olsun düşünmeden yolun ortasında durdu. Aracından inen sürücü kaputu açarak kediyi aramaya başladı. Yoğun araç gürültüsünden kedinin sesini duymakta güçlük çeken sürücü, eline aldığı şişeyle sesin geldiği yere su dökmeye başladı. Kedinin herhangi bir tepki göstermemesi üzerine vatandaşlardan biri bu kez ellerini birbirine vurarak kediyi çağırmaya çalıştı.



Kurtarmak için yapmadığını bırakmadılar


Çabaların yetersiz kalması üzerine sürücü bu kez eline sopa alarak motor bölümündeki deliklere sokmaya başladı. Bu seferde başarılı olunamayınca motosikletli bir genç kolunu aralara sokarak eliyle kediyi yakalamaya çalıştı. Kedinin eldiveni tırmalayarak delmesine rağmen vazgeçmeyen genç de kediyi kurtaramayınca sürücü itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Vatandaşların yolun ortasında kediyi kurtarma çalışmaları ise kask kamerasına yansıdı.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 10:34
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