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(Özel) E-5’te motosiklet sürücüsüne çarpıp böyle kaçtı

E-5 Karayolu Saadetdere yol ayrımına aniden şerit değiştirerek 28 yaşındaki motosiklet sürücüsüne çarpan otomobil sürücüsü kaçtı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:39
(Özel) E-5’te motosiklet sürücüsüne çarpıp böyle kaçtı

E-5 Karayolu Saadetdere yol ayrımına aniden şerit değiştirerek 28 yaşındaki motosiklet sürücüsüne çarpan otomobil sürücüsü kaçtı. Feci olay güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.


Olay 15 Temmuz günü saat 17:30 sıralarında E-5 Karayolu Saadetdere yol ayrımında meydana geldi. E-5’te seyir halindeyken aniden şerit değiştirerek Saadetdere yol ayrımına giren otomobil sürücüsü, bir restoranda motosikletli kurye olarak İsmail Atsız’ın (28) kullandığı 34 BJM 228 plakalı motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü kaza sonrası metrelerce sürüklenirken, otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Kaza sonrası vatandaşlar, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Atsız’ı hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası Atsız ve ailesi kaçan sürücüden şikayetçi olurken polis ekipleri sürücüyü arıyor.



"Kolu kısmen koptu diyebiliriz"


Yaşanan olay sonrası plakası tespit edilemeyen sürücü kaçarken Atsız ise büyük şok yaşadı. Olay sonrası kaçan sürücünün bir an önce bulunmasını isteyen kardeşi Hasan Atsız ise hastanede ağabeyinin uzun süre bekletildiğini ve ilgilenilmediğini de ifade ederek, "Yan yola girmek isterken en sol şeritten en sağ şeride geçmek isteyen aracın çarpması ile bu olay oldu. Ağabeyimin kolunda kalıcı hasar olabilir dedi. Ameliyat için plastik cerrahi olan Çapa’ya götürmüşler. Biz kamera kayıtlarını birkaç yerden bulabildik. Orada da zaten plaka görülmüyor. Şu anda ağabeyimin kolunda, doktorların söylediğini göre tendonlar, krişler hepsi kopmuş durumda. Ağabeyim kolu kısmen koptu diyebiliriz ben hastaneye ilk gittiğimde kolunu yamuk olarak gördüm. Çok kötü durumda" dedi.



Vicdansız sürücünün çarpıp kaçma anı kamerada


Yaşanan feci olay anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, siyah renkli bir aracın en sol şeritten en sağ şeride doğru hızla geldiği Atsız’ın ise kendi şeridinde giderken aracın çarpması ile metrelerce ileri sürüklendiği görülüyor. Görüntülerin devamında ise araç sürücüsünün kısa bir süre bekledikten sonra kaçtığı görülüyor.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:39
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