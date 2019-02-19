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(Özel) E-5 Karayolu’nda iki inatçı sürücü trafiğe birbirine kattı

Zeytinburnu D-100 karayolunda inatlaşan iki sürücü trafikte terör estirdi.

19 Şubat 2019 Salı 09:14
(Özel) E-5 Karayolu’nda iki inatçı sürücü trafiğe birbirine kattı

Zeytinburnu D-100 karayolunda inatlaşan iki sürücü trafikte terör estirdi. Faciaya davetiye çıkaran o anlar cep telefonu kameralarına yansırken sürücülerden bir tanesinin üzerinde polisi üniforması olması dikkat çekti.


Akıllara durgunluk veren olay önceki gün Zeytinburnu D-100 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inatlaşan iki araç sürücüsü trafik güvenliğini tehlikeye atacak şekilde birbiriyle zıtlaştı. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı inatlaşan sürücüler adeta trafikte terör estirerek sürücülere zor anlar yaşattı. Bir süre sonra yol ayrımına gelen sürücüler araçlarını durdurdu. Plakası olmayan araçtan polis üniforması ile inen kişi görenleri şaşkına çevirdi.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 09:14
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