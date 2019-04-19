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(Özel) Dünyanın en büyük lale bahçesine yoğun ilgi

Hollanda’nın Lisse kentinde her yıl 1 milyondan fazla turistin ziyaret ettiği dünyanın en büyük lale bahçesi bu sene de yoğun ilgi gördü.

19 Nisan 2019 Cuma 14:12
(Özel) Dünyanın en büyük lale bahçesine yoğun ilgi

Hollanda’nın Lisse kentinde her yıl 1 milyondan fazla turistin ziyaret ettiği dünyanın en büyük lale bahçesi bu sene de yoğun ilgi gördü.


Hollanda’nın Lisse şehrinde bulunan dünyanın en büyük lale bahçesi, ‘Çiçeğin gücü’ teması ile bu sene 70’nci kez kapılarını ziyaretçilerine açtı. 2018 senesinde 1,4 milyon kişinin ziyaret ettiği bahçe, bu sene de yoğun ilgi görüyor. Ziyaretçilerin yüzde 80’i dünyanın her yerinden gelen turistlerden oluşuyor. Bahçe senenin 2 ayı ziyaretçilere açık olmasına rağmen 2018 senesinde sadece Amerika’dan 120 bin ve Çin’den 80 bin ziyaretçi ağırladı. 8 hafta boyunca Hollanda çiçekçiliğini dünyaya tanıtmaya çalışan lale bahçesinde 500 farklı çiçek üreticisine ait 7 milyon çiçek yer alıyor.


Lale bahçesinin olumsuz hava şartlarından dolayı çiçeksiz kalmaması için bazı teknikler uygulanıyor. Yöneticiler, püf noktalarını, "Lasagne yöntemi ile iki veya üç lale tohumu yerleştirilir. Bu şekilde bir çiçek açtıktan sonra sırayla diğeri de açar" diyerek açıklıyor.


Lale bahçesi ilk 1950’de kapılarını açtı. Bahçeyi ilk sene 236 bin kişi ziyaret etti. Hollanda kraliyet ailesi tarafından yoğun destek gören lale bahçesi, Hollanda ekonomisine önemli katkıda bulunuyor. Osmanlı Devleti tarafından 16. yüzyılda Hollanda’ya hediye edilmesi ile ülkeye gelen laleler, altın çağda daha önem kazandı.

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Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 14:12
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