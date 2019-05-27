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(Özel) Dünyanın 8’inci harikasına yoğun ilgi

UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan ve dünyanın 8’inci harikası olarak bilinen Nemrut Dağı’na yerli ve yabancı turistler büyük ilgi gösteriyor.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 10:57
(Özel) Dünyanın 8’inci harikasına yoğun ilgi

UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan ve dünyanın 8’inci harikası olarak bilinen Nemrut Dağı’na yerli ve yabancı turistler büyük ilgi gösteriyor.


2 bin 206 metre yükseklikte devasa heykellerin bulunduğu Nemrut Dağı’na, dünyanın her köşesinden turistler gelmeye devam ediyor. Devasa heykelleri ile kendisine hayran bırakan Nemrut Dağı’na ilgi her geçen gün daha da artıyor. Birçok ünlü oyuncu ve sanatçının da gelip gezdiği Nemrut Dağı’nda metrelerce yükseklikte bulunan heykellerin yanı sıra gün doğumu ve batımı da hayranlık uyandırıyor.


Nemrut Dağı’na gelen Kültür ve Turizm İl Müdürü Mustafa Ekici, "2018 yılının Nisan ayında 12 bin 800 turist Nemrut Dağı’nı ziyaret ederken 2019 yılının Nisan ayında ise 20 bin turist ziyaret etti. 2018 yılının turizm sezonunda 112 bin 800 turist Nemrut Dağı’na çıkarak burayı gezerken 2019 yılının turizm sezonunda ise 150 bin yerli ve yabancı turistin gelmesi hedefleniyor" diye konuştu.


Almanya’nın Münih şehrinden gelen ve Nemrut Dağı’nın muhteşem bir yer olduğunu söyleyen Helmut Polt, “Yani hem gezimiz çok güzel, hem bu dağ hem de hava çok güzel. Keyifli geçti. Almanya Münih’ten geliyorum. Aslında Türkiye’nin kültürü, tarihi ve Orta Doğu’nun kültür ile tarihi her zaman ilgimi çekmiştir. Nemrut Dağı, çok ilginç ve çok eski bir tarih” dedi.


Nemrut Dağı’na bundan sonra da gelmeyi düşündüklerini söyleyen Serpil Eraydın ise “Umarım bir daha geliriz çok çok beğendim. Kızımla birlikte İstanbul’dan geliyoruz. Çok beğendim muhteşem bir yer. Tabii ki buradaki heykeller dikkatimi çekti. Ulaşımı muhteşem, çok doğal şartlarda çıktık çok güzel” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 10:57
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