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(özel) Dünya Kadınlar Günü’nde 50 tane kitap çalan kadın kamerada

Esenyurt’ta Dünya Kadınlar Günü’nde bir kitabevinden yaklaşık 50 kitap çalan kadın hırsız, güvenlik kameralarına yakalandı.

09 Mart 2019 Cumartesi 11:19
(özel) Dünya Kadınlar Günü’nde 50 tane kitap çalan kadın kamerada

Esenyurt’ta Dünya Kadınlar Günü’nde bir kitabevinden yaklaşık 50 kitap çalan kadın hırsız, güvenlik kameralarına yakalandı.


Olay, Esenyurt Meydanı’nda bulunan bir kitabevinde dün yaşandı. Edinilen bilgilere göre öğle saatlerinde kitabevine gelen bir kadın, içeride bir süre dolaştı. Dükkanın arka tarafına doğru geçen kadın, burada özenle seçtiği kitapları bir bir çantasına doldurmaya başladı. İddiaya göre yaklaşık 50 civarında kitabı çantasına koyan kadın hırsız, ardından telefonla konuşuyormuş gibi yaparak gibi dükkandan çıkarak uzaklaştı. Kadının aceleyle çıkışından şüphelenen kitabevi çalışanları güvenlik kamera görüntülerini izleyince adeta şok yaşadı. Kadın hırsızın dikkatlice seçtiği kitapları çantaya koyarak çaldığını gören çalışanlar, polis ekiplerine haber verdi.



"Piyasa değeri yüksek kitapları özenle seçerek çalmış”


Kitabevi sahibi Haldun Gönültaş kadın hırsızın özenle tek tek kitapları çaldığını belirterek, "Biz içerideki diğer müşterilerle ilgilenirken, bir kadın girdi içeriye yardımcı olmak istedim ama kendisinin bakacağını söyledi. İçeriye girdi kitapları seçiyor teker teker seçerek çantasına dolduruyor. Kadının cep telefonuyla konuşarak dışarıya çıkınca şüphelenip güvenlik kameralarına baktığımız zaman kitapları çaldığını fark ettik. Kadın genelde piyasa değeri yüksek kitapları tek tek özenle seçerek çalıyor. Dünya Kadınlar Günü’nde böyle bir şeyin yaşandığını görmek bizi üzdü ve bu durumu kınıyoruz. Çaldığı 3 tane kitabı hediye ediyoruz kendisine ancak diğer kitapları getirmediği takdir de kendisinden şikayetçi olacağız” dedi.



Kitapları çantaya doldurduğu anlar güvenlik kamerasında


Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde dükkan içerisinde bir süre tur atan kadın hırsız raflardan kitapları tek tek alıp inceliyor. Ardından istediği kadar kitabı toplayan hırsız yanında getirdiği çantaya kitapları doldurup başka bir alana yöneliyor. Tekrar aynı yere gelen kadın hırsız bu sefer daha fazla kitabı toplayıp sonra kitapları boş bir rafa bırakarak ardından cep telefonuyla konuşarak kitabevinden uzaklaştığı görüntülere yansıyor.


Polis, Dünya Kadınlar Günü’nde kitap çalan kadın hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 11:19
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