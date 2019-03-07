0553 313 94 23

(Özel) Dükkandan inşaat malzemeleri çalan hırsızlar kamerada

Pendik’te iki hırsız, bir nalbur dükkanına girmek için kapıyı zorladı.

07 Mart 2019 Perşembe 09:07
(Özel) Dükkandan inşaat malzemeleri çalan hırsızlar kamerada

Pendik’te iki hırsız, bir nalbur dükkanına girmek için kapıyı zorladı. Kapıyı açamayan hırsızlar kapının önündeki demirleri ve birkaç inşaat malzemesini çaldılar. O anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.


Olay, Pendik Kavakpınar Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Bir nalbur dükkanını gözüne kestiren hırsızlar, dükkana girebilmek için kapıyı zorladılar. Dükkanın kapısını açamayan hırsızlar, ardından kapının yanındaki demirleri ve fileleri çaldılar. Çeşitli inşaat malzemelerini çalan hırsızlar malzemeleri karton toplama arabalarına koydular. Ardından şahıslar olay yerinden uzaklaştılar. Hırsızlık anları dükkanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde hırsızlar dükkana geliyor kapıyı zorluyor, açamayınca malzemeleri çalıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 09:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeni Malatyaspor, Sivas deplasmanında
    1. Yeni Malatyaspor, Sivas deplasmanında
    2. Bekçiler Lüleburgaz’da göreve başladı
    3. MHP’li Başkan Adayı Şimşek’ten Regaib..
    4. Topuklu ayakkabı ve babet giyen..
    5. Anadolu Efes, Barcelona’yı ağırlayacak
    6. Kadın kılığına giren hırsız kuyumcu..
    7. Van’da sigara kaçakçılığı
    8. Jandarmadan ’Yeşil Reçete’ operasyonu:..
    9. İran Başkonsolosundan Van TSO’ya..
    10. İstanbul’da organize suç örgütüne..
    11. Kayseri Şehir Hastanesi’nde Uygulanan..
    12. (Özel) Hırsızlık yapmak için evin..
    13. Kazakistan 22 bin tondan fazla uranyum..
    14. Okulda müdür, tarlada hanımağa
    15. Açlıktan değil, araçların çarpması..
    16. Aydıncık Belediyesi’nden ÇEVDOSAN’a..
    17. Siirt'te yeni bir bitki türü keşfedildi
    18. Japonya’da siber saldırılar rekor..
    19. İsrail askerleri, Filistinli genci..
    20. "Kapsayıcı Kalkınma için Fırsat..
    21. Şok Marketler 2018’de yüzde 35 büyüdü
    22. Meteoroloji'den buzlanma ve çığ uyarısı
    23. İnegöl sise teslim
    24. Başkan Alemdar, dur durak bilmiyor
    25. Jinekolojik sağlık için 4 önemli konu
    26. Netanyahu’dan THAAD hava savunma..
    27. Nafaka makul süreli olmalı
    28. Senatör McSally, ordudaki görevi..
    29. Nilüfer Belediye Meclisi dönemin son..
    30. Akbaşoğlu: Hayalleri gerçekleştiren..
    Ve yayınlandı! 5 büyükşehir için son anket sonuçları açıklandı
    Ve yayınlandı! 5 büyükşehir için son anket sonuçları açıklandı
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    Resmen açıklandı! 2023'te tüm illerde uygulanacak
    Resmen açıklandı! 2023'te tüm illerde uygulanacak
    İslam düşmanlığı bunu da yaptırdı! Hint isimden Pakistan ve Gezi Parkı mesajları
    İslam düşmanlığı bunu da yaptırdı! Hint isimden Pakistan ve Gezi Parkı mesajları