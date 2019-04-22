0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

(Özel) Düğün ve asker uğurlama bahanesiyle havaya ateş açan magandalar kamerada

Sefaköy’de konvoy halinde semtte turladıktan sonra gelin almaya geldikleri sokağı kapatan damadın arkadaşları, sözde eğlence adı altında tabancalarla çocukların gözleri önünde güpegündüz havaya ateş açtı.

22 Nisan 2019 Pazartesi 09:03
(Özel) Düğün ve asker uğurlama bahanesiyle havaya ateş açan magandalar kamerada

Sefaköy’de konvoy halinde semtte turladıktan sonra gelin almaya geldikleri sokağı kapatan damadın arkadaşları, sözde eğlence adı altında tabancalarla çocukların gözleri önünde güpegündüz havaya ateş açtı. Kağıthane’de ise asker arkadaşlarını uğurlayan bir grup genç evin önünde eğlenip havaya ateş açtıktan sonra otomobillerle Kağıthane-Piyalepaşa Tünelini trafiğe kapattı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.


Küçükçekmece Sefaköy Tevfik Bey Mahallesi Ağrı Sokak üzerinde dün öğle saatlerinde gelini almaya giden damat ve arkadaşları konvoy yaparak yola çıktı. Dörtlülerini yakarak, yüksek ses sitemine sahip büyük kolon otomobilinin de içerisinde olduğu konvoyla etrafa rahatsızlık veren grup, semtte dakikalarca turladı. Grup bir süre sonra otomobillerle gelinin evinin olduğu sokağa girerek yolu trafiğe kapattı. Damat ve arkadaşları ardından sokak üzerinde davullu ve zurnalı halay çekmeye başladı. Eğlence sürdüğü esnada grubun içerisinden 2 genç, belindeki tabancaları çıkartarak güpegündüz havaya ateş açmaya başladı. Sesi duyan 3 küçük kız korkudan babalarına sarılarak korunmaya çalıştı. Binalardaki vatandaşları ve sokaktaki çocukları bir an olsun düşünmeden defalarca sıkan gençler, gelinin çıkmasıyla birlikte konvoy halinde yeniden yola çıktı. Magandaların havaya ateş açtığı o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.



Çocukların gözü önünde havaya ateş açıp tünel kapattılar


İstanbul’da önceki gün akşam saatlerinde yaşanan bir başka olayda da, asker arkadaşlarını uğurlamak isteyen gençler evin önünde toplandı. Burada meşaleler yakarak “ülkücü yemini” eden gençler ardından arkadaşlarını havaya fırlattı. Gençler daha sonra evin önünde tabancayla havaya defalarca ateş açtı. Geçtiğimiz Şubat ayında yaşanan başka bir olayda ise yine asker uğurlama konvoyu yapan gençler otomobillerine bindikten bir süre sonra Kağıthane-Piyalepaşa Tüneline girdi. Tünelde araçlarının durdurarak inen gençler, asker arkadaşlarını elleriyle havaya fırlatarak eğlendi. Gençlerin trafiği kesmeleri nedeniyle tünelde uzun araç kuyrukları oluştu. Yolcu otobüslerinin de trafikte kaldığı olayda, vatandaşları bir an olsun umursamayan gençler, “en büyük asker bizim asker” sloganları atarak tünel trafiğini birbirine kattı. Tüm bu yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.


Polis ekipleri magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 09:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sri Lanka'da ölü sayısı 290'a yükseldi
    1. Sri Lanka'da ölü sayısı 290'a yükseldi
    2. (Özel) İstanbul’da sürücünün çarptığı..
    3. Kızının cesedi başındaki ağıdı..
    4. Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu,..
    5. Van’da 261 kaçak göçmen yakalandı
    6. Hayvansever kızının anısına 5 ton mama..
    7. Kaçak kazıya suçüstü
    8. (Özel) Düğün ve asker uğurlama..
    9. Kronik hastalıklar mutfakta başlar
    10. Serbest piyasada döviz açılış..
    11. Ümraniye’de hırsızlar kasaplara dadandı
    12. GÜNDEM / 22 Nisan 2019
    13. Nevşehir’de FETÖ’dan 9 kişiye adli..
    14. Dünürlerin bıçaklı sopalı kavgası: 5..
    15. Yurtta hava durumu
    16. (Özel) Önce yumruk sonra tekmelerle..
    17. Rum subay, seri kadın katili çıktı!
    18. Altız kuzular bereket getirdi, tam 3..
    19. Papaya nedir? Papaya nasıl yenir?
    20. İsrailli ırkçı bakan Müslümanlara kin..
    21. Doğu’da kar yağışı
    22. (Özel) İstanbul’da 8 patenli gencin..
    23. Sıradışı Emniyet Müdürünün sergisi..
    24. Kara yollarında durum
    25. Kenan Yavuz Kültür Evi’nde Turizm..
    26. Türkiye 'otomobil' tercihini yaptı! En..
    27. (Özel Haber) Çevreye gelişi güzel..
    28. KUDAKA sonuç odaklı projeler Vali..
    29. Vali Pehlivan, Ombudsmanlık Kulübü..
    30. ABD'den korkutan uyarı: Yeni..
    HDP'li başkanın ilk icraatı: Askerin suyunu kesti!
    HDP'li başkanın ilk icraatı: Askerin suyunu kesti!
    Sudan'da devrik lider El Beşir'in evinde 130 milyon dolar bulundu
    Sudan'da devrik lider El Beşir'in evinde 130 milyon dolar bulundu
    CHP’nin İstanbul stratejisi: Canan ortalıkta görünme!
    CHP’nin İstanbul stratejisi: Canan ortalıkta görünme!
    Abdullah Ağar, Sri Lanka'da saldıran örgütü açıkladı!
    Abdullah Ağar, Sri Lanka'da saldıran örgütü açıkladı!
    AK Parti'den flaş İstanbul açıklaması!
    AK Parti'den flaş İstanbul açıklaması!

    Günün Karikatürü

    21 Nisan 2019
    Sri Lanka'da 7. patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Sri Lanka'da 7. patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Harekete geçiliyor! Her millet bahçesinde en az 1 tane olacak
    Harekete geçiliyor! Her millet bahçesinde en az 1 tane olacak