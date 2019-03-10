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(Özel) Down sendromlu Nihal Usta’nın düğün hayali gerçek oldu

Erenler Belediyesi, down sendromlu 29 yaşındaki Nihal Usta’nın hayali olan düğün törenini gerçeğe dönüştürdü.

10 Mart 2019 Pazar 12:12
(Özel) Down sendromlu Nihal Usta’nın düğün hayali gerçek oldu

Erenler Belediyesi, down sendromlu 29 yaşındaki Nihal Usta’nın hayali olan düğün törenini gerçeğe dönüştürdü.


Sakarya’da ikamet eden 29 yaşındaki down sendromlu Nihal Usta’nın 10 seneden beri hayali olan düğün törenini Erenler Belediyesi gerçeğe dönüştürdü. Belediyenin başlattığı ’Bir hayalim var’ projesi kapsamında belediyeye başvuran ailenin talebi kabul edildi. Nihal’in hayali Erenler Düğün Salonunda gerçekleştirildi. Gerçekleşen düğüne başta AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk ve sevenleri katıldı. Yapılan organizasyonda Nihal’in mutluluğu gözlerinden okundu. Anne Hacer Usta yaptığı açıklamada, "Başkanıma dua ediyorum çok mutlu etti bizi. Benim kızımın 10 senelik hayali idi onu gerçekleştirdiniz çok mutluyuz. Benim çocuğum çok mutlu o kadar mutlu ettiniz ki onu kimin emeği varsa teşekkür ederim" dedi.



"Bize gelen taleplerin hepsini gerçekleştirdik"


Düğün sonrası bir açıklama yapan Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk, "Nihal kızımızın en büyük arzusu olan bir düğündü. Hayalini bugün gerçekleştireceğiz inşallah. Biz benzeri düğünleri yaptık. Geçen sene bir kızımız daha vardı down sendromlu onun da böyle bir hayali vardı onu da gerçekleştirdik. Biz Erenler halkına sorduk ne hayalleriniz var diye. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda değişik talepler geldi. Bize gelen taleplerin hepsini gerçekleştirdik. Bugün de Nihal kızımızın hayalini gerçekleştirdik. Gözlerimiz yaşardı çok mutlu olduk. Biz bu tür şeylere hep açığız. Bir hayalim var projesini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Biz belediye olarak bu tür organizasyonlara açık olduğumuzu açık ettik" dedi.



"Biz de onla mutlu olduk"


AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ise yaptığı açıklamada, "Çok duygulandım açıkçası. Nihal kızımızın en büyük hayali bir düğününün olması imiş, beyaz bir gelinlik giymekmiş. Ben belediyemize gerçekten çok teşekkür ediyorum. Nihal’in hayalini gerçekleştirdiler. Bugün düğündeyiz biz de eşlik ettik. Ailesi duygulu, Nihal çok mutlu, biz de onla mutlu olduk" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 12:12
  1. doğa

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