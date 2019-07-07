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(Özel) Dondurma ustası kendisinden dondurma yiyenin siyasette önünün açıldığına inanıyor

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde kendi elleriyle ürettiği Maraş dondurmasını satan ’Haydar Usta’ lakaplı Ali Gökşen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere birçok siyasetçinin dondurmasından yedikten sonra Türkiye siyasetinde önemli bir konuma geldiğine inanıyor.

07 Temmuz 2019 Pazar 10:27
(Özel) Dondurma ustası kendisinden dondurma yiyenin siyasette önünün açıldığına inanıyor

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde kendi elleriyle ürettiği Maraş dondurmasını satan ’Haydar Usta’ lakaplı Ali Gökşen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere birçok siyasetçinin dondurmasından yedikten sonra Türkiye siyasetinde önemli bir konuma geldiğine inanıyor.


Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bulunan Cevher Dudayev Parkı’nda ürettiği Kahramanmaraş dondurmalarının satışını yapan "Haydar Usta" lakaplı Ali Gökşen, dondurma satarken yaptığı şakalarla 7’den 70’e herkesi eğlendiriyor. Ünü dünyaya yayılan hakiki Maraş dondurmasını kendisine ait üretimhanede bizzat kendi elleriyle üreten ve satışını yapan Ali Gökşen, 50 yıllık meslek hayatı sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Türkiye siyasetinde önemli yere sahip siyasetçilerin kendisinin ikram ettiği dondurmadan yedikten sonra başarı el ettiklerini savundu. Siyasetçilerle olan birbirinden ilginç anılarını anlatan Haydar Usta, Maraş dondurmasının önemli faydalarının olduğunu söyledi.



"Bunun bir sırrı yok, el ayarı ile yapılıyor"


Ünü dünyaya yayılan Maraş dondurmasının nasıl bulunduğunu anlatan Gökşen, "Öğrendiğimiz kadarıyla Kahramanmaraş’ta bir köy muhtarını davet etmişler. Mide ağrısına iyi geldiği için salep ile süt kaynatıp ikram için hazırlamışlar. Muhtarın işi çıkmış ve davete gelmemiş. Süt bozulmasın diye karın içerisine koymuşlar. İkinci gün bakınca o şekilde daha iyi olduğunu görmüşler ve öyle tüketmeye başlamışlar. Birkaç kişi bunu beğenince bunu ticarete dökmeye başlamışlar. O zaman makine ve cihaz yok. El arabasında satışı yapılıyor. Elinde bir çıngıraklı zille ’kaymakçı geldi’ diye bağırarak satışını yapıyordu. Şuanda makinelerle yapılıyor ama halen eski usulde kar ile yapılan dondurmalar da mevcut. Şuana kadar yaptığımız üründe teknolojik bir cihaz yok. Süt, salep ve şekerden üretiliyor. Bunun üçünün kıvamı önemli. Burada herkes meslek sırrı olarak soruyor. Bunun bir sırrı yok, el ayarı ile yapılıyor. Kıvamı çok önemli" dedi.



"Süt içmeyen çocuğa dondurma yedirin"


Dondurmanın sağlığa faydalı olduğunu da söyleyen Ali Gökşen, "Birçok doktor bunu söylüyor. Süt içmeyen çocuğa dondurma yedirin. Şuan çocuklara bakıyoruz. Hiçbir şey yemeseler de dondurmayı gördükleri zaman dayanamıyorlar. Çocukların en çok sevdiği madde dondurma. Biz dondurmayı satarken mutlulukla satıyoruz. Biraz işi renklendiriyoruz. Gelenlerin güldüğünü görmek hoşuma gidiyor" diye konuştu.


Türkiye siyasetine damga vuran birçok kişinin kendisinden dondurma yedikten sonra üst düzey görevlere geldiğini söyleyen Gökşen, "Daha önce şaka olarak söylediğimiz sözlere artık kendimiz de inanmaya başladık. Örnek olarak söylemek gerekirse şu anki Cumhurbaşkanımız, il başkanlığı döneminde Edirne’ye gelmişti. Edirne ziyareti sırasında kendisine dondurma ikram edip, fotoğraf çektirdik. Ondan sonra kendisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Daha sonra Burdur’da kendisiyle karşılaştık. Orada kendisiyle tekrar görüştük. Bu görüşmenin ardından da kendisi Cumhurbaşkanı oldu. Bir seçim atmosferinde Kahramanmaraş Milletvekilimiz Mahir Ünal ile bir araya geldik. Kendisine ’Efendim benden dondurma yiyenler hep makam alıyor. Sizinle de bir fotoğraf çektirelim. Ben Darıca’dayım. Makam aldıktan sonra sizi oraya kesin bekliyorum’ dedim. Sonra kendisi Kültür Bakanı oldu. Biz burada onun için tatlı ve dondurma ikramında bulunduk. Gelmesini çok bekledik, gelmedi. Daha sonra da görevi bitti" şeklinde konuştu.



"Haydar Usta benim bakanlık ne oldu"


Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ilgili anısını anlatan Ali Gökşen, "Şimdi bu sırlara söylerken inanmaya başladık. Şu anki mevcut belediye başkanımız Muzaffer Bıyık ile bu sohbeti yaparken, kendisi durumu o dönemin Kocaeli Milletvekili Fikri Işık’a anlattı. Kendisi bana ’Senden dondurma yersem ne olurum’ dedi. ’Bakanlık kesin efendim’ diye cevap verdim. 15 gün sonra tekrar geldi. ’Haydar Usta benim bakanlık ne oldu’ diye sordu, ilgileniyorum efendim diye cevap verdim. Aradan 20 gün geçti, kendisi Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanı oldu. Eski Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül ile Fazilet Partisi’nin bir programında karşılaştık. Kendisine ’Efendim benden dondurma yiyenlerin kaderi dönüyor’ dedim. O da önce başbakan, sonra cumhurbaşkanımız oldu. Sonra Sayın Meral Akşener ile bir fotoğraf çektirdik, ama kendisi dondurma yemedi. Dondurmayı yemediği için ortada kaldı ama en büyük yanı da bir partinin genel başkanı oldu" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 10:27
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