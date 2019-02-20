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(Özel) Donan göl üzerinde namaz

Bitlis’in Ahlat ilçesinde tamamen donan Nazik Gölü’nde buzları kırarak balık avlayan vatandaşlar, abdestlerini de göl suyuyla alarak namazlarını buzun üzerinde kılıyor.

20 Şubat 2019 Çarşamba 09:39
(Özel) Donan göl üzerinde namaz

Bitlis’in Ahlat ilçesinde tamamen donan Nazik Gölü’nde buzları kırarak balık avlayan vatandaşlar, abdestlerini de göl suyuyla alarak namazlarını buzun üzerinde kılıyor.


Ahlat ilçesine bağlı Dilburnu köyünde yaşayan ve geçimlerini Nazik Gölü’nden avladıkları balıklarla sağlayan köylüler, gün boyu donan göl üzerinde balık avladıkları için öğle ve ikindi namazlarını da buz üzerinde kılıyorlar. Donan göl üzerinde açtıkları gözeneklerden ağlarını çeken vatandaşlar, namaz vakitlerini de yine açtıkları gözeneklerden buz gibi göl suyundan abdestlerini alarak buz üzerine serdikleri montlarının üzerinde namazlarını kılıyor.


Geçimini Nazik Gölü’nden balık avlayarak sağlayan Kemal Canbay adlı vatandaş, günün büyük çoğunluğunu göl üzerinde geçirdiklerini belirterek, vakit namazlarını kılmak için de buz tutmuş göl suyuyla abdest aldıklarını ve buzun üzerinde namazlarını kıldıklarını söyledi. Canbay, “Sabah evden çıkıyor akşama kadar donan Nazik Gölü’nün üzerinde balık avlıyoruz. Önceden attığımız ağları gölden çıkarıp ağa takılan balıkları topluyoruz. Gün boyu gölün üzerinde olduğumuz için ağları çektiğimiz gözeneklerden açığa çıkan buz gibi göl suyuyla abdest alıyoruz ve sonra buzun üzerine serdiğimiz montlarımızın üzerinde namazımızı kılıyoruz. Namazımızı aksatmıyoruz. İlk önce namazımızı kılıyoruz, sonradan yine ağlarımızı çekmeye devam ediyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 09:39
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