0553 313 94 23

(Özel) Dolar düşüyor, fiyatlar düşmüyor

Dolar kurundaki düşüşün raflara yansımaması vatandaşın tepsine sebep oldu.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:02
(Özel) Dolar düşüyor, fiyatlar düşmüyor

Dolar kurundaki düşüşün raflara yansımaması vatandaşın tepsine sebep oldu. Döviz sebebiyle fiyat artıranların tüketicinin de çıkarlarını gözeterek şimdi indirime gitmesi gerektiğini belirten Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, ancak denetlemelerin yetersiz olduğunu söyledi.


Dolar kurunun 7 liranın üzerine çıkmasıyla iğneden ipliğe birçok mala zam geldi. Ancak kurun bugünlerde 5,60 seviyelerinde olması ne rafa ne de tezgahlara yansıdı. Bu duruma isyan eden vatandaşlar ise soluğu tüketici derneklerinde alıyor. Türk lirasının dolar karşısında değer kazanmasının tezgahlara da yansıması gerektiğini belirten Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, “Özellikle son bir yılda fiyatlarla ilgili tüketicilerimiz çok ciddi sıkıntılar yaşamaktadır. Her şeyin fiyatının artmasını satıcı ve tedarikçiler dövize bağladı. Bu fiyat artışları tüketicilerimizi ekonomik açıdan son derece olumsuz etkilemektedir. İşin bir kısmı devletin denetimleri ile düzeltilebilir. Özellikle yetkili devlet kurumlarının piyasa gözetimi ve denetimi ile tüketicinin çıkarlarını korumaya yönelik tedbirlere ihtiyaç olduğunun altını bir kez daha çizmek istiyorum” dedi.


Dövizi bahane göstererek mal ve hizmet fiyatlarını yükseltenlerin şu an dövizin düşmekte olduğunu görmezden geldiğini belirten Sıtkı Yılmaz, “Bu düşüşü neden dikkate almıyorsunuz. Daha önce bir şekilde haklı olarak gösterdiğiniz bu gerekçeyi dövizin düşmesi durumunda da fiyatları düşürerek tüketiciyi niye rahatlatmıyorsunuz. Niye hak etmediğiniz bir bedeli alıyorsunuz? Bu konuda tüketicilerimizin şikâyetleri oldukça fazladır. Yetkililere bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Döviz fiyatlarının aşağı inmesi ile birlikte mal ve hizmetlerin fiyatlarının da düşmesi gerekiyor. Bu konuda devletin denetimi gerekiyor. Fiyatlar yükselirken belirlenen fiyatlar kalıcı hale geliyor. Ama düşüş anlarında bu indirilmediği için sürekli tek taraflı tüketici aleyhine bir durum ortaya çıkıyor. Döviz sebebiyle fiyat arttıranların tüketicinin de çıkarlarını gözeterek gerekenin yapmalarını istiyoruz. Tüketiciden alınan fiyatlar kendilerinin kasasında kalıyor. Bunu denetleyen kimse yok” diye konuştu.


Fırsatçı ve stokçulara bu konuda fırsat verilmemesini isteyen Yılmaz son olarak küçük üreticilerin de desteklenerek arz talep dengesinin sağlanması gerektiğini söyledi.


Konuyla ilgili konuşan vatandaşlar ise, “Yapılman zamların indirilmemesini üzülerek takip ediyorum. Şu anda serbest piyasa olduğu için fiyatlarla alakalı istedikleri gibi davranıyorlar. Ekonomik sıkıntının sürdüğünü iddia ederek fiyatları yüksek tutuyorlar. Tarıma önem vermemiz gerekiyor” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Düzce’de çıkan tartışmada 1 ağır 2 kişi yaralandı
    1. Düzce’de çıkan tartışmada 1 ağır 2..
    2. TİKA'dan Namibya'ya gıda yardımı
    3. Ekrem İmamoğlu baş döndürüyor!..
    4. THY’den yolcularına özel seyahat kiti
    5. Ruhani'den "7 Temmuz'dan itibaren bir..
    6. TTK ve MTA TİS’te 60 günlük grev..
    7. Hat 200 araçları 1 milyon kilometre..
    8. Çöp konteynırları yıkanarak dezenfekte..
    9. Antalyaspor'da 3 futbolcunun bileti..
    10. "En iyi savunma oyuncuları 4 numarayı..
    11. Tıbbi bitki toplama eğitimleri başladı
    12. Şule İdil Dere davasında dosya 6. kez..
    13. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    14. Çanakkale'de orman yangını
    15. Trabzonspor'dan "3 Temmuz" paylaşımı
    16. Mustafa Çoban güven tazeledi
    17. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri..
    18. Döviz kurları
    19. Amcasını öldürüp cesedini parçalayan..
    20. Siirtli arıcılar "propolis" üretimine..
    21. Gölcük’te otomobilin çarptığı anne ve..
    22. Bunu yapanlar insan olamaz! Ağzını..
    23. Beşiktaş’ta flaş gelişme! Ligden..
    24. Kediye çarpmamak için takla attı: 1..
    25. Bölgesel İşbirliği Toplantısı
    26. Felç edici çaresizlik! Bu toplumun..
    27. Bingöl’deki tefeci operasyonunda 3..
    28. Kadoil, Gaziantep’te akaryakıtta yüzde..
    29. "Hayde bre koç yiğitler"
    30. Ruhani tarih verip dünyaya ilan etti!..
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız

    Günün Karikatürü

    3 Temmuz 2019
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz