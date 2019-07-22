0553 313 94 23

(Özel) Doğurduğu bebeğini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan anneye müebbet hapis

Kadıköy’de doğurduğu bebeğiyle günlerce ilgilenmeyip ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan anne, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 09:30
(Özel) Doğurduğu bebeğini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan anneye müebbet hapis

Kadıköy’de doğurduğu bebeğiyle günlerce ilgilenmeyip ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan anne, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Oy birliğiyle verilen karara üye hakim, muhalefet şerhi koyarak sanığın beraatine karar verilmesi gerektiğini belirtti. Öte yandan F.D ağlayarak beraatini istedi.


Kadıköy’dedoğurduğu bebeğiyle ilgilenmeyip günlerce odada bekleterek ölümüne neden olduğu iddia edilen F.D.’nin(28) “yeni doğmuş bebeğini kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.


Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık F.D. cezaevinden getirilirken avukatı da salonda hazır bulundu.


“Şüphe üzerine ceza verilemez”


Duruşmada söz alan sanık avukatı, “Bebeğin canlı doğup doğmadığı hususu net değildir. Alınan raporlar bunu tespit edememiştir. Sadece çocuğun ölü doğduğu bellidir. Ama kimin öldürdüğü ya da nasıl öldüğü belli değildir. Bir şüphe üzerine sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilemez” diyerek müvekilinin beraatini ve tahliyesini istedi.


Sanık ağlayarak beraatini istedi


Son sözü sorulan sanık F.D. ise ağlayarak, “Son 2 yıldır aldığım tüm antidepresanlar bütün dengemi bozdu. Ben suçsuzum, beraatimi talep ediyorum” dedi.


Müebbet hapse çarptırıldı


Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti,sanık F.D.’yi “çocuğunu kasten öldürme” suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın duruşmalardaki tutum ve davranışlarını göz önünde bulunduran mahkeme, cezada iyi hal indirimi uygulayarak sanığın müebbet hapisle cezalandırmasına hükmetti. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.



Üye hakimden karara muhalefet şerhi


Öte yandan, oy birliğiyle alınan karara üye hakim muhalefet şerhi koydu. Şerh yazısında, sanığa isnad edilen eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin, inandırıcı ve bilimsel verilere dayalı herhangi bir delil elde edilemediğinden şüphenin sanık lehine yorumlanması gerektiği belirtildi. Sanığın beraatine ve tahliyesine karar verilmesi görüşünde olduğunu kaydetti.


Olayın Geçmişi


Kadıköy’de evlilik dışı ilişkisinden hamile kalan F.D. isimli kadın iddiaya göre, çevresindekilerden hamile olduğunu gizledi, karnının büyümesini ‘kilo aldım’ diyerek açıkladı. ‘Hamile misin’ sorularına ise ‘kist ameliyatı olduğum için çocuk sahibi olamıyorum’ diye cevap verdi. Israrla hastaneye gitmeyen F.D.’yi, halsiz düşmesi üzerine komşusu L.D. hastaneye götürdü.Yapılan muayene sonucunda çocuk doğurduğu tespit edildi ancak kadın bu durumu yine kabul etmedi. Sanık hastanedeyken sanığın evine giden komşusu, temizlik yaptığı sırada temizlik kovası içinde havluya sarılı halde bebek cesedi buldu.


Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, bebeğin canlı doğduğu ancak kadının doğurduğu bebeğe ilgi göstermediği, 5-6 gün yatak odasında bekleterek ölmesine ve çürümesine neden olduğu, daha sonra su dolu vileda kovasına koyarak üstünü havluyla kapattığı anlatıldı. Alınan rapora göre, ceset çürüdüğü için değerlendirme yapılamadığından bebeğin kesin ölüm sebebinin tespit edilemediği belirtildi. F.D.’nin “yeni doğmuş bebeğini kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.


İfadesinde hamile olmadığını ve olayı hatırlamadığını söyleyen F.D., 11 Ekim 2018 tarihinde çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 09:30
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yanan araç mahalleliyi sokağa döktü
    1. Yanan araç mahalleliyi sokağa döktü
    2. Diyarbakır’da 1 milyon 378 bin 700 kök..
    3. Büyükşehirden yol-asfalt, yaya geçidi..
    4. İOKBS bursluluk sınav sonuçları 2019..
    5. TYB Erzurum Şubesi’nden muhteşem final
    6. FSM Köprüsü’ndeki asfalt çalışmasında..
    7. Akut inmeye müdahale edecek hekimleri..
    8. Anksiyete mi? Açlık mı? Aslında..
    9. FETÖ, AK Parti’den önce semirmiş
    10. TSK onayladı! S-400 filosunun arması..
    11. Türkiye’nin son nalın ustasına vefa
    12. Hacı adayları dualarla uğurlandı
    13. (Özel) 135 yıllık traktörler bu müzede..
    14. Erzurum’da yerel yönetimler zirvesi
    15. Vali Ersoy, kahvaltıda vatandaşlarla..
    16. Kebap ustalarının 100 derece..
    17. Dolar/TL 5,6750 seviyelerinden işlem..
    18. Akut inmeli hastalara verilecek sağlık..
    19. 20 yıllık bebek hayali Anka’da gerçek..
    20. Iğdır’da domates hasadı başladı
    21. Geleneksel Türk Oyunları Erzurum’dan..
    22. Galatasaray'ın yeni transferi sakatlandı
    23. Liselere yerleştirme sonuçları açıklandı
    24. Erzincan’da rüzgâr uyarısı
    25. Kadir Has Üniversitesi profesör..
    26. VİOP'ta endeks kontratı haftaya..
    27. Kayseri’de 126 bin 197 kişi iş arıyor
    28. Başkan Palancıoğlu: “Bariyerler..
    29. AK Parti yöneticileri çiftçinin..
    30. Nevşehir Belediyesi’nden Mustafa..
    İYİ Parti'den Bülent Arınç açıklaması!
    İYİ Parti'den Bülent Arınç açıklaması!
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    İBB’de Gezici istilası
    İBB’de Gezici istilası
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Kendisini belediyeye müdür olarak atayan başkan bakın ne yaptı
    Kendisini belediyeye müdür olarak atayan başkan bakın ne yaptı
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..