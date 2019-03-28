(Özel) Doğalgaz kutusu alev alev yandı, mahalleli büyük panik yaşadı

Bursa’da iki katlı evde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu. Yangın evin önündeki doğalgaz kutusu da sıçrayınca büyük bir gürültüyle çıkan alevler paniğe yol açtı.

Alınan bilgiye göre, yangın merkez Osmangazi ilçesi Kemerçeşme Mahallesi 2.Vatan Caddesi’nde, evi 4 gün önce satın alan Emine Ö.’ye ait evde sabah saatlerinde meydana geldi.

İlk olarak kimsenin oturmadığı iki katlı binanın girişindeki koltuk yanmaya başladı. Terk edilen koltuk alevleri büyüttü. Yangın evin girişindeki doğalgaz kutusuna da sıçradı. Büyük bir gürültüyle birlikte doğalgaz kutusundan alevler çıktı.

Kısa sürede olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Bursagaz ekibi de gelerek doğalgazı kesti. Ev sahibi Emine Ö. de yangın sebebiyle baygınlık geçirdi. Kendisine komşuları yardım etti.

Mahallede panik yaşanırken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor. İki katlı evde ise ciddi hasar meydana geldi.