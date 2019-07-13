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(Özel) Doğal ürünler masajla buluştu

Balıkesir’de 26 yıldır masörlük yapan Mustafa Uysal, doğal ürünlerden elde ettiği şifalı yağla masaj yapıyor.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 10:34
(Özel) Doğal ürünler masajla buluştu

Balıkesir’de 26 yıldır masörlük yapan Mustafa Uysal, doğal ürünlerden elde ettiği şifalı yağla masaj yapıyor.


Tereyağı, süt, ozon yağı ve sirke karışımıyla elde ettiği ürünü "Sultan" masajıyla uyguladığında kas gerilimleri, ödem oluşumuna ve fıtığa iyi geldiğini söyleyen Mustafa Uysal, bu masajla insanların sağlığına kavuştuğunu dile getirdi. Uysal, “Bu işi 26 senedir yapıyorum. 2011’de emekli oldum ve bu tarihten itibaren masörlüğü faal olarak yürütüyorum. Son beş yıl da çeşitli turizm merkezlerinde çalıştım, ayrıca spor masörlüğü de yaptım. Yaptığımız terapi ile insanlara tedavi uyguluyoruz ve bunda da hep başarılı olduk bu güne kadar. 608 saatlik kurs belgem var. Başta klasik masaj olmak üzere 77 türlü masaj var. Şu anda günümüzde en fazla medikal misk masajı büyük rağbet görüyor.Medikal kremlerle yapılan taş masajı dediğimiz, insan vücudunda kas gerilmeleri ve ödemlerin giderilmesi, kan dolaşımını yükseltmesi için taşları sıcakta ısıtıp insan vücuduna terapi yapıyoruz ve bunun çok büyük faydası oluyor. Özellikle kireçlenme, bel ağrısı, fıtık, egzama, derideki çeşitli yaralara bu masaj iyi geliyor. Masajın en büyük yararı ise kireçlenme ve ödem oluşan yerlere dokunmak. Manuel hareketlerle dokunduğunuzda kaslar ve damarlar tamamen kan dolaşımının yükselmesine neden oluyor. Kalınlaşan denge kaslarımız; özellikle omuz kaslarımıza, boyun kaslarımıza, ellerimize reflesksiyoloji olarak el ve ayaklara, boyun kısımlarımıza yaparsak daha faydalı oluyor. Yani bu masaj terapisiyle ilgilenenler tıpkı Avrupalılar gibi kolay kolay doktor yüzü görmez” diye konuştu.


Sultan masajı ile insanlar dertlerinden kurtuluyor


Tamamen doğal ürünlerden elde ettiği yağla sultan masajı yaptığını anlatan Mustafa Uysal, “Tamamen doğal olarak ürettiğimiz bir masaj yağımız var. İçinde tereyağı, süt, ozon yağı ve sirkenin karışımında oluşuyor. Bayanlarda kas gerilmelerine, ödem oluşumuna, fıtık, solunuma ve stresse çok iyi geliyor. bunun ismine sultan masajı derler” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 10:34
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