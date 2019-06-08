(Özel) Doğal şifa kaynağının güzelliği havadan görüntülendi

Türkiye’de kum üzerinde nadir olarak Karacabey’de yetişen karabaş otunun güzelliği drone ile görüntülendi.

Lavantanın bir türü olan "lavandula pedunculata subsp, cariensis", halk arasındaki adıyla karabaş otunun faydaları saymakla bitmiyor. Kalp damarı açıcı özelliğinin yanı sıra birçok rahatsızlığın tedavisinde kullanılan karabaş otu, Bursa’nın Karacabey ilçesinde Yeniköy sahilinde deniz ile ormanı ayırıyor. Spazm çözücü, ağrı kesici, mikrop öldürücü, safra artırıcı, idrar söktürücü, tansiyon düşürücü ve tonik, iştah açıcı özelliklere de sahip olan karabaş otu, romatizma ağrılarında ve migren tedavisinde de kullanılıyor.

Türkiye’de kum üzerinde nadir olarak Yeniköy sahilinde yetişen karabaş otu, mor çiçeği ile herkesin büyük beğenisini kazanıyor. Longoz ormanına gelen ziyaretçilerin güzelliğine hayran kaldığı karabaş otunun izinsiz ve bilinçsiz toplanması kökünün kurumasına sebep oluyor. Vatandaşlar, birçok derde deva olan karabaş otunun koruma altına alınması gerektiğini söyledi.