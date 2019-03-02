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(Özel) Diyanetten, Kabe’de dualı selfie uyarı

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, “Kağıda yazılarak Kabe önünde fotoğraf çekilmesi şeklinde dua için gerekli olan dini bir uygulama bulunmamaktadır” dedi.

02 Mart 2019 Cumartesi 12:16
(Özel) Diyanetten, Kabe’de dualı selfie uyarı

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, “Kağıda yazılarak Kabe önünde fotoğraf çekilmesi şeklinde dua için gerekli olan dini bir uygulama bulunmamaktadır” dedi.


Hac ve Umre ziyareti için kutsal topraklara gidenler, kağıtlara kendilerinden dua isteyenlerin isimlerini yazıp, ardından Kabe selfiesi ile birlikte isimlerin yazılı olduğu kağıtları sosyal medya üzerinden paylaşıyor.


Son dönemde sosyal medya üzerinde sıklıkla karşılaşılan Kabe önünde dua selfiesi Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kuruluna bir vatandaş tarafından “Kutsal topraklarda kendileri için dua etmelerini isteyenlerin isim listeleriyle Kabe önünde selfie çekiyor. Kişi de bunu sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Sakıncası var mıdır? Dinen uygun mudur?” sorusu yönetildi.


Din İşleri Yüksek Kurulu, vatandaşın sorusuna, “İslam dinine göre dua için mutlaka uyulması gereken özel bir zaman ve mekan tahsis edilmiş değildir. Her yerde ve her zaman dua edilebilir. Bununla birlikte yeryüzünde ilk mabet olarak kurulmuş olan (Ali İmran 3/96), Allah tarafımdan "evim" diye nitelenen (Bakara 2/125) ve Hac-Umre ibadetlerinin yerine getirilme mekanı olan Kabe’de dua etmek önemlidir. Bu kutsal mekanlara giden kişilerden dua temennisinde bulunulması mümkündür. Fakat isimlerin kağıda yazılarak Kabe önünde fotoğraf çekilmesi şeklinde dua için gerekli olan dini bir uygulama bulunmamaktadır. Riyaya düşme ve ibadetten engelleme durumu olmaksızın hatıra niyetiyle böyle bir şey yapılması durumunda kişinin günaha girdiği de söylenemez. Ama bir kimsenin, gösterişe meyletmesine sebep olacaksa bu gibi işlerden uzak durulması uygun olur” diye cevapladı.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 12:16
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