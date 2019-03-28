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(Özel) Dili boğazına kaçan öğrenciyi güvenlik görevlisi kurtardı

Gaziantep’te okulda top oynadığı sırada arkadaşıyla çarpışan ve dili boğazına kaçan 14 yaşındaki Halil İbrahim Çınar, okuldaki güvenlik görevlisinin zamanında müdahalesi ile hayata tutundu.

28 Mart 2019 Perşembe 10:29
(Özel) Dili boğazına kaçan öğrenciyi güvenlik görevlisi kurtardı

Gaziantep’te okulda top oynadığı sırada arkadaşıyla çarpışan ve dili boğazına kaçan 14 yaşındaki Halil İbrahim Çınar, okuldaki güvenlik görevlisinin zamanında müdahalesi ile hayata tutundu. Çınar’ın ailesi ise duyarlılığı ve hareketi nedeniyle güvenlik görevlisine pasta götürerek teşekkür etti.


Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 13.45 sularında Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Hasırcıoğlu Mahallesi’ndeki Vali Aksu İmam Hatip Ortaokulunda meydana geldi. Okul bahçesinde arkadaşlarıyla futbol oynayan 8. sınıf öğrencisi Halil İbrahim Çınar, oyun sırasında rakip takımdaki Muhammet Mustafa Özdemir isimli arkadaşıyla çarpışması sonucu yere yığıldı. Dili boğazına kaçan Çınar, yerde çırpınıp titremeye başladı. Öğrencinin durumunu fark eden okulun güvenlik görevlisi Hüseyin Kayar, hemen yardıma koşarak çocuğa ilk müdahaleyi yaptı. Çınar’ın kilitlenen çenesini açıp dilini boğazından çıkaran güvenlik görevlisi, nefes yolu açılan öğrenciyi şok pozisyonuna getirdi. Öğrenciyi kurtaran güvenlik görevlisi Kayar, hemen sağlık ekiplerinden yardım istedi. Gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırılan öğrenci, Şehitkamil Devlet Hastanesinde yapılanan müdahale ve tetkiklerin ardından taburcu edildi.


Olayı anlatan Güvenlik Görevlisi Hüseyin Kayar, "Olay yerine ben yakındım. Daha önce böyle bir şey ile karşılaşmamıştım. Ama ne mutlu ki bir insan hayatının kurtulmasında vesile oldum" diye konuştu.


Olaydan haberi olmadığını belirten anne İslim Çınar ise oğlunun taburcu olduktan sonra öğretmenleri tarafından eve getirildiğini söyledi. Çınar, olayı öğrendikten sonra bir pasta yaptırarak, oğlunu kurtaran güvenlik görevlisine götürdü. Anne İslim Çınar, güvenlik görevlisi Kayar ile okul öğretmen ve idarecilerine gösterdiği duyarlılık nedeniyle teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 10:29
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