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(Özel) Dikkatsiz sürücünün motosikletliye çarptığı kaza kamerada

Tuzla’da yolda ilerleyen otomobil sürücüsü yan yola girmek için bir anda sağ şeride fırlayınca yanındaki motosikletliye çarptı.

09 Mart 2019 Cumartesi 09:27
(Özel) Dikkatsiz sürücünün motosikletliye çarptığı kaza kamerada

Tuzla’da yolda ilerleyen otomobil sürücüsü yan yola girmek için bir anda sağ şeride fırlayınca yanındaki motosikletliye çarptı. Dikkatsiz sürücünün sebep olduğu kaza güvenlik kameralarınca saniye saniye yansıdı.


Kaza, Tuzla Köprüsü mevkisi Gebze istikametine doğru giden yolda geçtiğimiz Çarşamba günü gerçekleşti. Yolda orta şeritte ilerleyen bir araç sürücüsü, yan yola girmek için bir anda direksiyonu kırdı. Dikkatsiz sürücü, o esnada sağ şeritte ilerleyen motosiklet sürücüsüne çarparak kazaya sebebiyet verdi. Çarpmanın etkisi ile motosikletli sürücü yere düşerek metrelerce sürüklendi. Motosiklet sürücüsü kazayı yaralı olarak atlattı.


Dikkatsiz sürücünün sebep olduğu kaza çevredeki bir güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde motosiklet sürücüsü yolda ilerlerken yan tarafındaki araç bir anda yan yola sapıyor ve motosikletliye çarpıyor.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 09:27
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