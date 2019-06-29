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(Özel) Devleti dolandırılmaktan kurtarmak için 6 üniversite bitirdi

Bursa’da bir hastanede yöneticilik yapan doktor, farklı konularda kendisini yanlış yönlendirenlere kızıp 6 üniversite bitirdi.

29 Haziran 2019 Cumartesi 09:42
(Özel) Devleti dolandırılmaktan kurtarmak için 6 üniversite bitirdi

Bursa’da bir hastanede yöneticilik yapan doktor, farklı konularda kendisini yanlış yönlendirenlere kızıp 6 üniversite bitirdi.


Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinden 30 yıl önce mezun olan Taner Ödemiş, uzun yıllardır farklı hastanelerde hekimlik yapıyor. İnegöl Devlet Hastanesinde 10 yıl yöneticilik yapan Ödemiş, burada görev yaptığı esnada, hastanenin bilgisayarlarında arıza oluştu. Bunu yapması için bir ekiple çalışmak istedi. Bu ekibin kendilerini yanlış yönlendirmeye çalışması üzerine kızıp Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümünü bitirdi. Hastanede idarecilik yaptığı için yöneticilikten de anlamak isteyen Taner Ödemiş, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini de bitirdi. Doktor, çalıştığı hastanede bazı hukuki meselelerde sıkıntı yaşayınca Anadolu Üniversitesi Adalet Bölümünü de bitirdi.


Çocukları mimarlık bölümünden mezun olan Dr. Taner Ödemiş, onlara faydalı olabilmek için emlakçilik bölümünü bitirerek 6 üniversite diplomasının sahibi oldu. Şu an hem doktorluk, hem de adli bilirkişi olarak görev yapan azimli doktor, okumanın ve başarmanın yaşının olmadığını herkese göstermiş oldu.


Başarısının sırrını İHA mikrofonlarına anlatan Atıcılar Sağlık Merkezi Aile Hekimi Taner Ödemiş, "Şu an aile hekimi olarak görev yapıyorum. aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik faaliyetlerimiz devam ediyor. Ben 30 yıldır doktorluk yapıyorum. İnegöl Devlet Hastanesinde 10 yıl idarecilik yaptım. Hastanede idarecilik yaptığım için işletme bilgisi gerekti, ben de Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdim. Daha sonra Sakarya Üniversitesinde işletme mastırı yaptım. Hastanede yönetici olarak görev yaparken bilgisayarla ilgili problem çıktı. Bizi yanlış yönlerdirmeye çalıştılar. Ben de kızdım Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümünü bitirdim. Hukuki bazı konulurda sıkıntı yaşadık. Bunun üzerine Anadolu Üniversitesi Adalet Bölümünü bitirdim. Şu an adli bilirkişi olarak da görev yapıyorum. Benim iki oğlum var, ikisi de mimarlığı bitirdi. Onlara faydalı olurum diye emlakçilik bölümünü bitirdim. Tıp doktoru olup diğer branşlarda faaliyet göstermek duyanlara yabancı geliyor. Okumanın yaşı yok. Bilginin zararı yok, her bilginin çok büyük faydası var" dedi.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 09:42
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