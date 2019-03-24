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(ÖZEL) Dev mitinge keçisiyle geldi

‘Cumhur İttifakı Büyük İstanbul Mitingi’ne getirilen bir keçi ilgi odağı oldu.

24 Mart 2019 Pazar 15:24
(ÖZEL) Dev mitinge keçisiyle geldi

‘Cumhur İttifakı Büyük İstanbul Mitingi’ne getirilen bir keçi ilgi odağı oldu. Miting alanına keçisiyle gelen Ali Sever, keçisini Cumhur İttifakı’na hediye etmek için alana getirdiğini söyledi. Sever’in keçisi, geçtiğimiz aylarda restoranda yemek yerken bir köpeğin saldırısına uğramıştı.


Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin katılımıyla Yenikapı Miting Alanı’nda düzenlenen ‘Cumhur İttifakı Büyük İstanbul Mitingi’ne getirilen keçi ilgi odağı oldu.


Henüz 10 günlükken aldığı ve büyüttüğü keçisini miting alanına getiren Ali Sever isimli vatandaş, keçisiyle birlikte miting alanına giriş yaptı. Polis, arama noktasında önce durdurulan Ali Sever’in geçişine bir süre sonra izin verdi. Henüz geçişe izin çıkmadığı sırada keçinin polislerin arasında alana doğru ilerlemesi renkli görüntülere yol açtı. Birsüre bir polis memuru ve sahibi Ali Sever’in kovaladığı keçi yakalanarak tekrar alan dışına çıkarıldı. Burada bir süre bekleyen Ali Sever, keçinin kimseye zararı olmadığını ve içeri alınması gerektiğini kaydetti.


Bir süre yetkililerle görüşen Sever’e keçisiyle birlikte miting alanına girmesi için izin verildi. Keçisiyle miting alanına doğru ilerleyen Sever, keçisini Cumhur İttifakı’na hediye etmek üzere alan getirdiğini söyledi. Vatandaşların ilgisinden memnun olduğunu kaydeden Sever, daha sonra kalabalığa karışarak gözden kayboldu.


Öte yandan keçi vatandaşların ve görevli polislerin ilgi odağı oldu. Keçiyi gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemezken bazı polisler de keçiyi sevdi.


Sevimli keçi, geçtiğimiz aylarda sahibiyle birlikte restoranda kahvaltı yaparken bir köpeğin saldırısına uğramıştı.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 15:24
  1. doğa

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