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(Özel) Depremi simülasyon tırında yaşadılar

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde öğrencilerden yaşlılara kadar her yaştan vatandaş simülasyon tırında deprem anını yaşadı.

01 Mart 2019 Cuma 15:29
(Özel) Depremi simülasyon tırında yaşadılar

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde öğrencilerden yaşlılara kadar her yaştan vatandaş simülasyon tırında deprem anını yaşadı.


Tunceli İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün de koordinasyonuyla Çemişgezek ilçesine deprem simülasyon tırı getirildi. Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan tırda öğrencilerin yanı sıra her yaştan vatandaşa deprem hissi yaşatılarak, o anda yapılması gerekenler anlatıldı.


1-7 Mart Deprem Haftası çerçevesinde Tunceli’nin 7 ilçesinde afet öncesi ve sonrası eğitimlerinin devam ettiğini belirten İl AFAD Müdürü Cem Erdoğan, "Burada amacımız vatandaşlarımız deprem anında nasıl davranacağı ve nasıl tahliye olacaklarını anlatmak. Ayrıca Tunceli Ovacık ve Pertek’te 1-7 Mart Deprem Haftası çerçevesi sonunda çocuklarımızı kayak merkezine götüreceğiz. Orada bir takım etkinlikler yapacağız. Amacımız burada halkımızın kalbine dokunmak. Afet hiçbir zaman öldürmez. Önemli olan afetlere karşı bilinçli bir toplum oluşturmaktır" dedi.


Depremle ilgili çalışmaları yerinde bulduğunu aktaran vatandaş Celal Kola, "Öğrencilerimizi bilinçlendirildi. Ülkemiz depremle anılan bir yer bu yüzden çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" sözlerini kullandı.


Okulda aldıkları eğitimde, tırdaki depremin gerçek gibi olduğunu dile getiren öğrenci Merve Sıla Göçer ise tatbikat sayesinde gerçek bir deprem anında ne yapabileceklerini öğrendiklerini ifade etti.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 15:29
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