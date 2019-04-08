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Seçim 2019 Sayfası

(Özel) Deniz üstündeki gün batımı hayran bıraktı

İSTANBUL(İHA) İstanbul’da Adalardan Eminönü’ne giden vapurdan çekilen gün batımı, kartpostallık manzaralar oluşturdu.

08 Nisan 2019 Pazartesi 09:16
(Özel) Deniz üstündeki gün batımı hayran bıraktı

İSTANBUL(İHA) İstanbul’da Adalardan Eminönü’ne giden vapurdan çekilen gün batımı, kartpostallık manzaralar oluşturdu. Denizin üzerine batan güneşin önünde uçuşan martılar eşsiz görüntülerin oluşmasına neden oldu.


İstanbul’un en önemli sembollerinden Şehir Hatları Vapurları yolcularına çoğu zaman eşsiz görüntüler izleme fırsatı veriyor. Adalardan Eminönü’ne sefer yapan vapurdan çekilen gün batımı manzarası kendine hayran bıraktı. Yolcuların bir çoğu denizin üzerine batan güneşin oluşturduğu kızıllığı cep telefonları ve fotoğraf makineleri ile görüntüleri. Güneşin batması ile birlikte gökyüzü ne deniz kızıla büründü. Bu sırada yüzlerce martının güneşin batışında havada uçması eşsiz görüntüler oluşturdu. Bu sırada bazı gemilerin güneşin batarken önüne geçmesi manzaranın güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 09:16
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