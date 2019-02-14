Dehşet veren kaza kameralara yansıdı Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ölümden dönerken, o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ölümden dönerken, o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Bursa-Ankara yolunda bulunan bir mobilya AVM önünde meydana geldi. Bursa’dan İnegöl istikametine seyir halinde olan Necmettin Gündoğdu idaresindeki 34 BOA 973 plakalı otomobil, yol kenarındaki mobilya AVM’ye giriş yaptığı sırada arkasından gelen Emir Özkan’ın kullandığı 33 EAV 54 motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletle birlikte metrelerce sürüklenen Emir Özkan ile arkasında bulunan Erkan Yeşildağ yaralandı. Her iki yaralı haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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