Özel dayısını kaybetti Erzurumspor eski başkanlarından Tevfik Özel’in dayısı, İşadamı Hakan Ak’ın babası Bahattin Ak (70) vefat etti.

Erzurumspor eski başkanlarından Tevfik Özel’in dayısı, İşadamı Hakan Ak’ın babası Bahattin Ak (70) vefat etti.

Emekli noter Bahattin Ak bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu.

Bahattin Ak’ın yarın öğle namazına müteakip Narmanlı Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Abdurrahman Gazi Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.