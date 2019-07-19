(Özel) Damat ve sağdıca kahve pişirtip, çuval yarışı yaptırdılar

Denizli’nin Çal ilçesinde yapılan bir düğünde damat ve sağdıcına sokak ortasında kahve pişirme, çuval yarışı yaptırma ve bayrak diktirme gibi adetlerin yaptırılması renkli bir o kadar da eğlenceli görüntülere sahne oldu.

Denizli’nin Çal ilçesi Hançalar Mahallesi’nde Ayşe-Kadir Çoban çifti, yapılan düğün töreninin ardından dünya evine girdi. Gelenek ve göreneklere göre yapılan düğünde damat ile sağdıcından, kız tarafının yerine getirmelerini istediği adetler ise renkli bir o kadarda komik görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Düğün damat tarafından erkek evine bayrak dikimle başladı. Damat ve sağdıç keser ve çivi ile ağaç direk yapıp evin önüne bayrak direği yaptı ardından Türk bayrağı astı. Bayrak asımı esnasında damadın arkadaşları toplanarak, damat ve sağdıcın bayrak direğinin altından geçirtti. Bu adetin yerine getirilmesi ile 2 gün sürecek düğün töreninin başladığı eş, dost ve çevreye duyurulmuş oldu.

Ardından erkek tarafı gelini almak için kız evine doğru yolu çıktı. Kız evinin önünde kendilerini bekleyen işkence gibi adetlerden habersiz olan damat ve sağdıcı evin önüne geldiğinde ise büyük bir şokla karşılaştı. Kız tarafının gençleri, damat ve sağdıcına evin önünde önce çuval yarışı yaptırdı. Sonrasında ise sokağın ortasına koydukları piknik tüpü üzerinde damat ve sağdıca kız tarafına kahve pişirttiler. Kız tarafı üyeleri ise pişirilen kahveleri bacak bacak üstüne atıp afiyetle içtiler.

Görenleri güldüren ilginç adetler damat ve sağdıcın yol ortasında oynatılması ile sona erdi. Adetleri yerine getirdikten sonra rahat bir nefes alan damat ise gelini alarak düğün salonunun yolunu tuttu.