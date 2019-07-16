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(Özel) Damat dehşet saçtı: Kayınpederini ve kayınbiraderini öldürdü

Bursa’da eşinden ayrılmak üzere olan damat konuşmak için gittiği kayınpederinin evinde dehşet saçtı.

16 Temmuz 2019 Salı 09:56
(Özel) Damat dehşet saçtı: Kayınpederini ve kayınbiraderini öldürdü

Bursa’da eşinden ayrılmak üzere olan damat konuşmak için gittiği kayınpederinin evinde dehşet saçtı. Eşinin ailesi ile tartışan damat, hem kayınpederini hem de kayınbiraderini bıçaklayarak öldürdü. Yaşanan kavga ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.


Olay, merkez Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşiyle boşanma aşamasında olan Engin K. akşam saatlerinde konuşmak için kayınpederi Nezir Aktan’a ait eve gitti. Burada bir süre konuşan iki taraf arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya döndü. Kavga sırasında damat Engin K. sinirlerine hakim olamayarak kayınpederi Nezir Aktan’ı bıçakladı. Babasının bıçaklandığını gören Yasin Aktan da eniştesiyle kavgaya tutuştu. Kısa bir süre kavga eden ikiliden Engin K., elindeki bıçakla kayınbiraderi Yasin Aktan’ı da karın boşluğundan yaraladı. İkilinin kavga ettiği anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.


Kayınpederini ve kayınbiraderini yaralayan Engin K. olay yerinden kaçarken kavgayı gören vatandaşlar hemen durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan baba ve oğlu hastaneye kaldırırken polis ise şüpheli Engin K.’nin peşine düştü.


Hastaneye sevk edilen baba ve oğuldan önce baba Nezir Aktan sonra da oğlu Yasin Aktan hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan şüpheli Engin K. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.


Öte yandan, polis ekipleri gece boyunca olası bir duruma karşı baba ve oğlun hayatını kaybettiği hastanede geniş güvenlik tedbirleri aldı.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 09:56
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