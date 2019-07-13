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(Özel) Damadı tarafından kızı öldürülen anneden adalet çağrısı

Esenyurt’ta yaklaşık 2 yıl önce şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanmak istediği eşi tarafından sokak ortasında öldürülen Şenay Akdoğan’ın gözü yaşlı annesi Şenel Koçaaslan, kızı için adalet istiyor.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 09:25
(Özel) Damadı tarafından kızı öldürülen anneden adalet çağrısı

Esenyurt’ta yaklaşık 2 yıl önce şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanmak istediği eşi tarafından sokak ortasında öldürülen Şenay Akdoğan’ın gözü yaşlı annesi Şenel Koçaaslan, kızı için adalet istiyor. Koçaslan, kızını öldüren İhsan Akdoğan’ın cinayetten önce şarkılar söyleyip sosyal medyada paylaştığını da hatırlatarak, Akdoğan’ın kendisini cinayet sonrası tehdit ettiğini ifade etti.


Olay, 31 Ekim 2017 tarihinde akşam saatlerinde Esenyurt’ta meydana gelmişti. Şiddet gördüğü iddiasıyla eşi İhsan Akdoğan’dan boşanmak istediğini söyleyen Şenay Akdoğan (35) 1992 Sokak üzerinde arabasının içinde eşi tarafından öldürülmüştü. Yaşanan olaydan sonra cinayet anı güvenlik kameralarına yansırken, şüpheli İhsan Akdoğan ise kaçarken yakalanmıştı.


Kocası tarafından öldürülen Şenay Akdoğan’ın gözü yaşlı annesi olaydan sonra eski damadı İhsan Akdoğan tarafından tehdit edildiğini belirtti. Önümüzdeki günlerde Bakırköy adliyesinde görülecek duruşma öncesi adalet çağrısı yapan acılı anne, kızının katilinin en ağır cezayı almasını istediğini söyledi.



“Kızıma vurup banyoya kilitliyordu”


Koçaslan, kızının 1 senelik evli olduğunu ifade ederek, “Şiddet gördü kızım. Eşi evini sattı kızımın parasını yedi. Kızıma şiddet uyguluyordu. Kızım bu şiddetlerden dayanamaz hale geldi. Kızıma vurup onu banyoya kilitliyordu. Dayanamadı ve kızım eşine ‘artık ayrılalım’ demişti. O da ’tamam’ dedi. Evde bir miktar parası vardı kızımın. Onu da alarak ortadan kayboldu. 25 gün boyunca eve gelmedi” dedi.


“Kızımın aracının camını kırıp, ağzına 2 el ateş ediyor”


Kızının cinayet öncesi oğluna zarar vermesinde korktuğu için kocasına karşı koruma kararı çıkardığını söyleyerek konuşmasını sürdüren Şenel Koçaslan, “Kızım işteydi. Akşam saat 20.30 sıralarında geldi yemeğini yedi. 21.30 sıralarında evine gitti oğluyla. Kızım emlakçıydı bana ‘anne müşteri geldi ev göstereceğim’ diyerek gelmedi. Kızımı oyuna getirdi dışarı çıkardı. Arabayı önüne kırıp kızımın aracının camını kırıyor. Ağzına 2 el ateş ediyor. Saniyesinde kızım vefat ediyor” diyerek gözü yaşlı bir şekilde olayı anlattı.


“Tehdit alıyordu, 2 kurşun poşete koyup camımın kenarına atıyordu”


Kızını öldürdükten yarım saat sonra internette katil zanlısı damadının paylaşım yaptığını kaydeden anne Koçaslan, paylaşım sonrası can güvenliği olmadığı için torunuyla birlikte kaçtıklarını belirtti. Koçaslan, “Acımızı bile yaşatmadı o zalim. Kendisi de kaçmış 6 ay sonra yakalandı. Tehdit alıyordum. 2 kurşun poşete koyup camımın kenarına atıyordu. Bunu polislere söyledim. Yeter artık dayanamıyorum yardım edin bu adamın çıkmaması için yardım istiyorum” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 09:25
  1. doğa

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