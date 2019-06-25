0553 313 94 23

(Özel) Dağda konaklayan kampçıları ayılar ziyaret etti

Bursa’da dağcılar çadırlarının yanına kadar gelen ayıları görüntüledi.

25 Haziran 2019 Salı 09:45
(Özel) Dağda konaklayan kampçıları ayılar ziyaret etti

Bursa’da dağcılar çadırlarının yanına kadar gelen ayıları görüntüledi.


Orhaneli ilçesinin dağlık noktalarında yürüyüş yapan bir grup dağcı, gece konaklamak için ormanların içinde kamp attı. Gecenin ilerleyen saatlerinde çadırlarının yakınlarında duydukları sesler üzerine ellerindeki fenerlerle etrafı kolaçan eden dağcılar, anne ayı ve yavru karşılaştı. Dağcılarınçadırlarının yanlarına kadar gelen anne ve yavru ayı uzun süre dağcıların çevresinde dolaştıktan sonra bölgeden uzaklaştı. Dağcılar korkudan sabaha kadar uyuyamadı.


Bursa’nın dağ ilçelerinde hasadına başlanan kiraz bahçelerine sık sık zarar veren ayılar köylülerin de korkulu rüyası haline gelmiş durumda.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 09:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sivil memurlar içtimaya alınmayacak
    1. Sivil memurlar içtimaya alınmayacak
    2. Antalya’nın tek doğal buz pateni pisti..
    3. Fatsa’da köpeğin saldırısına uğrayan..
    4. Bakırcılar Endüstriyel Mutfak..
    5. Otogarda dönüş yoğunluğu!
    6. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi..
    7. Sınır birliklerine tank sevkiyatı
    8. Jose Antonio Reyes'in oğlu, Real..
    9. Türkeli Belediyesinde "Beyaz Masa"..
    10. (Düzeltme) LGS sonucu yüzünden babası..
    11. Kartal’da tacizciye linç girişimi..
    12. TOKİ'nin İstanbul kuraları yarın..
    13. Onay verildi! O ülkenin askerleri..
    14. İşçi servisinin devrilme anı servis..
    15. TESK Başkanı Benvedi Palandöken:..
    16. Gezi Parkı olaylarına ilişkin dava
    17. Özel Eğitim Bölümü mezunlarından ‘30...
    18. Fındıkpınarı Futbol Turnuvası için..
    19. İzmir’de hayrete düşüren olay: Çöp..
    20. Rektör Çomaklı’ya ziyaretler
    21. Peynir ve sütte ’brusella’ tehlikesi
    22. Excimer lazer ile gözlüklere son
    23. Raporlara göre artış yükseliyor!..
    24. Daha ne günler gelecek ne günler!
    25. Van merkezli FETÖ operasyonu: 18..
    26. Tekirdağ merkezli 14 ilde FETÖ..
    27. İAÜ’den “PEF” teknolojisi alanında iş..
    28. Erkek Yaşam Merkezi üyeleri ustalara..
    29. Kedinin avladığı yavruyu kurtaramadılar
    30. TOKİ’nin İstanbul kuraları yarın..
    Eski vekilden çok konuşulacak yeni parti çıkışı: Bugünden itibaren...
    Eski vekilden çok konuşulacak yeni parti çıkışı: Bugünden itibaren...
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı