(Özel) Dağda konaklayan kampçıları ayılar ziyaret etti
Bursa’da dağcılar çadırlarının yanına kadar gelen ayıları görüntüledi.25 Haziran 2019 Salı 09:45
Bursa’da dağcılar çadırlarının yanına kadar gelen ayıları görüntüledi.
Orhaneli ilçesinin dağlık noktalarında yürüyüş yapan bir grup dağcı, gece konaklamak için ormanların içinde kamp attı. Gecenin ilerleyen saatlerinde çadırlarının yakınlarında duydukları sesler üzerine ellerindeki fenerlerle etrafı kolaçan eden dağcılar, anne ayı ve yavru karşılaştı. Dağcılarınçadırlarının yanlarına kadar gelen anne ve yavru ayı uzun süre dağcıların çevresinde dolaştıktan sonra bölgeden uzaklaştı. Dağcılar korkudan sabaha kadar uyuyamadı.
Bursa’nın dağ ilçelerinde hasadına başlanan kiraz bahçelerine sık sık zarar veren ayılar köylülerin de korkulu rüyası haline gelmiş durumda.
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