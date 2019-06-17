(Özel) D-100’de ATV kazası: 2 Yaralı D100 karayolu üzerinde ilerleyen ATV, Kozyatağı mevkisinde önünde ilerleyen otomobile arkadan çarptı.

D100 karayolu üzerinde ilerleyen ATV, Kozyatağı mevkisinde önünde ilerleyen otomobile arkadan çarptı. Kazada yaralanan ATV sürücüsü ve arkasında bulunan eşine acil servis ekiplerince müdahale edilirken yaralanan iki kişinin taktıkları kasklar sayesinde ölümden döndükleri öğrenildi.

D-100 karayolu Kozyatağı mevkisi üzerinde Kadıköy istikametine ilerleyen ve ATV motor olarak tabir edilen 63 LY 127 plakalı arazi aracı, bilinmeyen bir nedenle önündeki 25 AC 002 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ATV üzerindeki iki kişi yola savruldu. Sürücü Hasan Karaman çenesinden hafif şekilde yaralanırken arkasındaki eşi bir süre yerden kalkamadı. Acı içinde yerde yatan kadına, olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri müdahale etti.

ATV sürücüsünün, yaralı olmasına rağmen etrafa saçılan eşyalarını toplama çabası kameraya yansıdı. Yaralanan iki kişinin, trafikte seyir halindeyken taktıkları kask sayesinde ölümden döndükleri öğrenildi.

Öte yandan kaza nedeniyle trafikte aksama meydana geldi.

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