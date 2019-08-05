0553 313 94 23

(Özel) Cumhurbaşkanı’ndan Bursa’nın ulaşım projelerine destek sözü ve önemli çağrı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimlerinde AK Parti’nin kazandığı en büyük şehir olan Bursa’da teşkilatlara teşekkür ederken, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım projelerine de destek mesajı verdi.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 09:03
(Özel) Cumhurbaşkanı’ndan Bursa’nın ulaşım projelerine destek sözü ve önemli çağrı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimlerinde AK Parti’nin kazandığı en büyük şehir olan Bursa’da teşkilatlara teşekkür ederken, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım projelerine de destek mesajı verdi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bursa’dan mutlu bir şekilde ayrıldığını belirterek, "Bayramdan sonra ulaşım projelerimizle ilgili Ulaştırma Bakanlığı ile ortak çalışmaya başlayacağız. Cumhurbaşkanımız teşkilatlarımıza, ’Bursalılar bize güvendi, güvenlerini boşa çıkartmamak için çok çalışmalısınız’ dediğini ifade etti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 milyar dolarla Türkiye’nin en büyük yatırımı olan İstanbul Bursa İzmir Otoyolu’nun açılışı ve Türkiye’nin 10. Şehir Hastanesi’nin açılışını gerçekleştirdi. Hem otoyol hem de Şehir Hastanesi’nde vatandaşlardan gördüğü ilgi karşısında memnuniyetini dile getiren Erdoğan, akşam saatlerinde de Merinos AKKM’de teşkilat mensuplarıyla yemek yedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bursa’dan mutlu ayrıldığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Cumhurbaşkanımız Bursa’da moral depoladı. Otoyol açılışı bir mitinge dönüştü. Buradaki kalabalık ve sonrasında Şehir Hastanesi’ndeki ilgi ve hastaların hayır duası Cumhurbaşkanımıza moral oldu. Cumhurbaşkanımıza seçim sathı mahallinde Bursa halkına söz verdiğimiz 5 önemli ulaşım projesini aktardık. Metronun Şehir Hastanesi’ne uzatılması, Yıldırım Metro hattı, Acemler Kavşağı, T2 Hattının Osmangazi Metro istasyonuyla birleştirilmesi konusunda destek talebimizi yineledik. Bayram sonrasında Ulaştırma Bakanlığı’ndaki ekiplerle çalışmaya başlayacağız. Yakında güzel gelişmeler olacak" diye konuştu.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti teşkilatlarına da mesajları olduğunuvurgulayan Alinur Aktaş, "’Bursa halkı bize güvendi, destek verdi. Bursa sağlam kalemiz. Bize güvenenleri mahcup etmemeliyiz. İnsanların güvenini boşa çıkartmamalısınız. Çok çalışmalısınız’ uyarısında bulundu" şeklinde konuştu.


Şehir Hastanesi’nin de mükemmel ve önemli bir yatırım olduğunu kaydeden Başkan Aktaş, "Bursa’ya sağlık turizmiyle ilgili çok büyük katkılar sağlayacak. İlerleyen süreçte yurt dışından hastalarımız olacak. Ayrıca 6 milyon vatandaşımız yararlanacak. Adeta bir sağlık üssü Bursa’ya kazandırıldı" ifadelerini kullandı


Başkan Aktaş, insanı merkeze alarak Bursa’yı geliştireceklerine de vurgu yaparak, "Cumhurbaşkanımızın tavsiyeleri doğrultusunda yatay mimariyi önceliyoruz. Kaçak yapılaşmaya karşı Tower Plaza’nın Eker Park’taki binaların yıkılması da bu kararlılığımızı ortaya koyuyor. Bursa’nın yeniden yeşil özelliğinin kazanması için çalışacağız. Millet bahçeleri, tematik parklar, mesire alanları, aktivite alanlarıyla tekrar oksijeni bol, bahçesi, parkı çok yeşil Bursa’yı inşa edeceğiz. Turizm yatırımlarıyla Bursa’nın aldığı pay artacak, ekonomik zenginliği hep beraber paylaşacağız" şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 09:03
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi ve araştırma görevlisi alım ilanı | Başvurular nasıl yapılacak?
    1. Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi..
    2. Bıçaklar kurbanlıklar için bileniyor
    3. (Özel) Taksim Meydanında turistlerden..
    4. Serbest piyasada döviz fiyatları
    5. Kahire’de patlama: 19 ölü, 30 yaralı
    6. Deliklitaş görenleri kendisine hayran..
    7. Kurban pazarında alıcı da satıcı da..
    8. Ne sözünü tuttu ne de iş yaptı!..
    9. (Özel) 3,5 milyon dolara sahibinden..
    10. Kontrolden çıkan araçlar çarpıştı: 1..
    11. Doğu’da hava sıcaklığı mevsim..
    12. Yurt içi piyasalar enflasyon verisine..
    13. Hindistan hükümeti, Cammu Keşmir'in..
    14. GÜNCELLEME - Mısır'da 4 araç yandı:..
    15. Keşmir'de neler oluyor? Hindistan'dan..
    16. Samanyolu Galaksisi'nin 3 boyutlu..
    17. Yangında can pazarı
    18. Rusya’da protestolar devam ediyor,..
    19. İstanbul'da operasyon! Gözaltılar var
    20. Temmuz’da faizsiz sistemle alınan..
    21. Dünya çekirdeği 2,5 milyar yıldır..
    22. 29. Hayrabolu Ayçiçeği Festivali..
    23. Birinci nakil dönemi sonunda..
    24. Rize’deki selde kaybolan Hüseyin..
    25. Ağır metallerden oluşan bir öte..
    26. LGS nakil sonuçları açıklandı!
    27. (Özel) Karaköy’de camide uzanma..
    28. (Özel) Karaköy’de camide uyuyan..
    29. Doğal navigasyonlu "insansız..
    30. İnternette indirme hızı yüzde 28,5 arttı
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Bu nasıl olabiliyor? Vatan hainlerine ödül gibi cezalar!
    Bu nasıl olabiliyor? Vatan hainlerine ödül gibi cezalar!
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    Tarihi açılışta gülümseten diyalog: Kusura bakmayın cumhurbaşkanım
    Tarihi açılışta gülümseten diyalog: Kusura bakmayın cumhurbaşkanım
    Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Bunu yapanın gözünün yaşına bakılmayacak
    Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Bunu yapanın gözünün yaşına bakılmayacak