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(Özel) Cüceler engelli kanununu sevinçle karşıladı

Türkiye’de Pamuk Prenses ve 7 Cüceler masalını tiyatroya uyarlayıp çocuklarla buluşturan 7 cücelerin ’Bilgin’ karakterli oyuncusu Erdal Görgeç ve arkadaşı Mümin Çavuşoğlu, cücelerin engelli sınıfına alınmasını sevinçle karşıladıklarını söyledi.

28 Şubat 2019 Perşembe 09:43
(Özel) Cüceler engelli kanununu sevinçle karşıladı

Türkiye’de Pamuk Prenses ve 7 Cüceler masalını tiyatroya uyarlayıp çocuklarla buluşturan 7 cücelerin ’Bilgin’ karakterli oyuncusu Erdal Görgeç ve arkadaşı Mümin Çavuşoğlu, cücelerin engelli sınıfına alınmasını sevinçle karşıladıklarını söyledi.


Toplumda cücelik diye bilinen ve tıp literatüründe akondroplazili olarak adlandırılanlar, geçen günlerde çıkarılan kanun ile engelli statüsüne alındı. Cücelerin pozitif ayrımcılıktan yararlanması için Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) çalışmaları sonucunda cüceler artık engelli sınıfında yer alıyor. 2016 yılında gerçekleştirilen ilk başvuruda, akondroplazili bireylerin ’Özür Oran Cetveli’nde yüzde 40 engel oranı ile yer alması talep edilmişti.



"Bütün cüceler adına çıkan kanuna çok sevindik"


Eskişehir’de yaşayan 7 Cüceler Grubu oyuncularından Erdal Görgeç, çıkan kanunla ilgili yaptığı açıklamada çok sevindiklerini söyledi. Görgeç, "Cüceler için çıkan kanunu televizyonda gördüm, çok sevindim. Bizler aynı zamanda 7 Cüceler Grubu’nun üyeleriyiz. Bütün cüce arkadaşlar adına çıkan kanuna çok sevindik. Eskiden cüceler işe giremiyordu, rapor alamıyordu, iş yapamıyordu, resmi dairede çalışamıyordu. Bizler bu açıdan çok sevindik. Bizler de insan evladıyız, bizler de bir anadan doğduk. Cüceler olarak biz çıkan kanuna çok seviniyoruz. Allah razı olsun emeği geçenlerden. Bundan sonra cüce arkadaşların ekmek yemesini çok isteriz. Bizler eskiden çok uğraştık. Cücesin bir işe giremezsin, iş bulamazsın, evlenemezsin ama şimdi çok seviniyoruz" dedi.



"Sen çalışamazsın ellerin, boyun ufak diyorlar"


Akondroplazili olan bir diğer isim Mümin Çavuşoğlu ise önceleri cücelere dışlayıcı ayrımcılıkların yapıldığını vurguladı. Çavuşoğlu, "Boy ufak, elleri kısa sağlam diyorlar. İşe gidiyoruz sağlam diye iş vermiyorlar. Cücesin iş yapamazsın diyorlar. Rapor alamıyorsun, rapor alamayınca işe de giremiyorsun. Bu insanlar çok mağdur oldu. Benim mağdur olan çok arkadaşım var. Gidiyor rapor almaya alamıyor. Niye? Sağlam verdi. Gittiği iş yeri niye işe almıyor. Sen çalışamazsın ellerin, boyun ufak diyorlar. Bu kanunla birlikte çoğu arkadaşımızın maddi durumunun düzeleceğine inanıyorum. Bu kanunu çıkardıkları için çok teşekkür ederim” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 09:43
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