Özel çocuktan Başkan Geylani’ye ziyaret

Bitlis’in Tatvan ilçesinde doğuştan engelli olan ve oyunculuk ise yazarlık yeteneğiyle tanınan Azad Özdemir, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani’yi ziyaret etti.

Eğitim gördüğü rehabilitasyon merkezi yetkilileri ve ailesi ile birlikte Başkan Geylani’yi ziyaret eden Azad Özdemir, bir takım isteklerde bulundu. Oyunculuk ve yazarlığıyla da tanınan Özdemir, Belediye Başkanı Geylani’den son yazdığı kitap için destek istedi.

Azad’ın gerçekleştirdiği ziyaretten dolayı memnun olduğunu belirten Başkan Geylani, “Seçim çalışmaları kapsamında Azad ile eğitim gördüğü merkezde tanışmıştık. O zaman bizden yazdığı kitap ile ilgili destek sözü almıştı. Azad, ailesi ve öğretmenleri ile bizi ziyarete geldi. Verdiğimiz sözü inşallah tutarak Azad ve Azad gibi nice özel kardeşimizin her zaman yanlarında olduğumuzu hissettireceğiz” dedi.

Engelli vatandaşlara yönelik projelerinden de bahseden Başkan Geylani, “Engelli vatandaşlarımıza yönelik her zaman pozitif ayrımcılık yapacağız. Yapacağımız projelerle dışarıda daha fazla zaman geçirmelerini sağlayacağız” ifadelerini kullandı.