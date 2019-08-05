(Özel) Çocuklarıyla hiç göz göze gelmeyince otizm olduğunu öğrendiler

İstanbul’da 2 buçuk yaşındayken annesi ve babası ile göz kontağı kurmayan Kağan’da tespit edilen otizm, yoğun bir eğitimle yenildi. 4 yaşına gelen oğlu ile göz göze gelmenin mutluluğunu anlatan anne Baykan, “Bunu tarif edemem, çok güzel bir şey” dedi.

İstanbul’un Kartal ilçesinde yaşayan Zeynep ve Oğuz Baykan çiftinin dünyaya gelen oğulları Kağan, 2 buçuk yaşına geldiğinde yaşıtlarının aksine çevresindekilerle iletişim kuramayıp, çeşitli davranış bozuklukları sergilemeye başladı. Kağan’ın söylenenlere tepki vermemesi, göz kontağı kurmaması ve sürekli aynı kelimeleri tekrarlamasının normal olmadığını fark den Baykan çifti, hemen hastanenin yolunu tuttu. Hastanede yapılan kontrollerde doktorlar, Kağan’da otizm belirtilerinin olduğunu söyledi. Durum karşısında büyük hüzün yaşayan Baykan çifti, umudunu yitirmeyerek, Kağan’ın gelişimi için eğitime başladı. 4 yaşına gelmesine rağmen Kağan’ın gelişim gösteremediğini gören çift, oğulları için araştırma yapmaya başladı.

Özel eğitim rehabilitasyon merkezi umut ışığı oldu

Çift yaptıkları araştırma sonucunda Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde aldıkları birçok çocuğun otizmi yendiğini gördü. Çift, oğullarının eğitimi için Kocaeli’ye gelerek, Kağan’ın kurumda eğitimine başladı. Eğitim merkezinde bireysel, atla terapi, duyu bütünleme ve benzeri yöntemlerin bulunduğu yoğun bir eğitim sürecinden geçen Kağan 4 ayda konuşmaya, çevresindekilerle iletişim kurup göz kontağı kurmaya başladı. Çocuklarının kısa bir sürede diğer çocukların seviyesine ulaştığını görenBaykan çifti, büyük mutluluk yaşadı.

“Aile ve bizler gelmiş olduğumuz bu noktadan mutluluk duymaktayız”

Kağan’ın aldığı eğitim ve sağlık durumun hakkında bilgiler aktaran Çocuk Gelişimi ve Eğitimcisi Müşerref Demir, “Kağan 4 yaşında otizm belirtileri ve psikiyatristin yönlendirmesi ile kurumumuza geldi. Burada kısa süre içerisinde eğitim sürecine başlanıldı. Yapılan planlamalar doğrultusunda yoğun bir eğitim sürecine başlanıldı. Bu süreçte bireysel eğitim, atlı rehabilitasyon, duyu bütünleme oyun terapisi gibi yöntemler kullanıldı. Kağan çok motivasyonlu ve mutlu bir şekilde kurumumuza gelmekte. Bu motivasyonu sunmuş olduğumuz doğal çevre, mini hayvanat bahçesi ve çocuklar için ayrılan oyun alanları ile sağlamaktayız. Kağan şu anda ailesi ile sohbet edebilmekte, isteklerini bildirebilmekte, sorulan sorulara cevap verebilmekte, iletişimi başlatıp sonlandırabilmekte. Aile ve bizler gelmiş olduğumuz bu noktadan mutluluk duymaktayız” dedi.

“Bunu tarif edemem, çok güzel bir şey”

Oğlunun sağlığına kavuşması sonrasında büyük mutluluk yaşadığını söyleyen anne Zeynep Baykan, zorlu bir süreç yaşadıklarını kaydederek, “Kağan 4 yaşında. 2 buçuk yaşındayken, Kağan’ın ismine cevap vermediği, iletişim kuramadığı, göz kontağı kuramadığını fark ettik. Bunun üzerine hemen Kağan’ı doktora götürdük. Kağan’da otizm olabileceğini söylediler. Biz daha sonra eğitimlere başladık. Daha sonra da burada eğitime başladık. Şimdi iyi bir şekilde ilerliyoruz. Çok iyi ilerlemeleri var. 4 aydır eğitimlerimize devam ediyoruz. Biz kaydettiğimiz bu ilerlemeden memnunuz. Başka anne ve babalara da çocuklarından anormal bir şey olduğunu fark ettiklerinde hemen eğitime başlamalarını öneriyorum. Şu an Kağan sorulan her şeye cevap verebiliyor, göz kontağı kurabiliyoruz, sohbet edebiliyoruz, isteklerimizi dile getirebiliyoruz. Her konuda iyi bir gelişme kaydediyoruz. Beklediğimiz her şeyi aldık. Bunu tarif edemem. Çok güzel bir şey. Çocuğumla konuşabilmek, onunla sohbet edebilmek, isteklerini bilmem güzel bir şey. Bunu tarif etmek biraz zor” diye konuştu.