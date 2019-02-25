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(Özel) Çocuklarını kazada kaybeden aile, beraat eden tır şoförünün tutuklanmasını istiyor

Mersin’de meydana gelen ve 2 motosiklet sürücüsünün öldüğü kazada önce yüzde 70 ardından yüzde 60 daha sonra ise yüzde sıfır hatalı bulunan tır şoförü, son duruşmada beraat etti.

25 Şubat 2019 Pazartesi 11:49
(Özel) Çocuklarını kazada kaybeden aile, beraat eden tır şoförünün tutuklanmasını istiyor

Mersin’de meydana gelen ve 2 motosiklet sürücüsünün öldüğü kazada önce yüzde 70 ardından yüzde 60 daha sonra ise yüzde sıfır hatalı bulunan tır şoförü, son duruşmada beraat etti. Hayatını kaybeden gençlerin ailesi, karara itiraz ettiklerini, kısa da olsa tır şoförünün tutuklanmasını istiyor.


Edinilen bilgiye göre kaza, 25 Kasım 2017 tarihinde Mersin’in Yenişehir ilçesindeki 34. Cadde’de meydana geldi. Türkiye Motosiklet Federasyonu sporcusu olan Yunus Emre Karan ile yakın arkadaşı Abidin Gür, motosikletleriyle dolaşmaya çıktı. Karan ve Gür yönetimindeki motosikletler, tali yoldan çıkan tıra çarptı. Kazanın ardından Yunus Emre Karan olay yerinde hayatını kaybederken, Abidin Gür ise ambulansla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Gür, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan tır şoförü ise savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi ancak mahkeme şahsın serbest bırakılmasına karar verdi. O günden bu yana serbest olan tır şoförü, geçen hafta Mersin’de görülen son duruşmada beraat etti.



"Olay yerinde tutulan ilk tutanakta tır şoförü yüzde 70 kusurluydu"


Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Abidin Gür’ün babası Halil Gür, oğlu ve arkadaşının bir trafik kazasında hayatını kaybettiğini söyledi. Olay yerinde tutulan tutanaklarda tır şoförünün yüzde 70 kusurlu olduğunu kaydeden Gür, “Birinci mahkemeden sonra olay yeri inceleme keşif için geldi ve orada da yüzde 60 tır şoförü suçluydu. Sonra dosya İstanbul’da bilirkişiye gitti. İstanbul’daki bilir kişi de önceki olay yeri incelemedeki raporu hiçe sayıp, tam tersine tır şoförünü yüzde sıfır kusurlu bulurken, yüzde 100 çocuklarımızı suçlu buldu. İstanbul’daki bilirkişi olay yerini hiç görmeden, gelmeden bu raporu düzenledi. Tabi ki biz buna itiraz ettik. Dosyayı Ankara’ya havale ettiler. Oradaki bilirkişi de yüzde yüz bizim çocuklarımızı buldu. Her 2 bilirkişi de olay yerini hiç görmediler, bulundukları yerden rapor düzenlemeleri doğru bir şey değil” diye konuştu.



"Adalet yerini bulmalı"


Tır şoförünün son mahkemede beraat ettiğini kaydeden Gür, “Bu karar doğru bir karar değildir. Evraklara bakarsanız doğru bir karar gibi duruyor ama vicdanen bu karar doğru değil. Tabi yüzde 100 bizim çocuklarımızın suçlu bulunması doğru değil. Olay yerini görmeden verilen karardır. Zaten tır şoförünün ilk karakolda verdiği ifadede ‘motorluları gördüm ama geçebilirim sandım gaza bastım’ diye bir ifadesi var. Bu ifadeyi bile göz önünde bulundursalar, bu sonuç çıkmazdı. Verilen raporla çocuklarımız suçlu, tır şoförü de haklı duruma düştü. Acımız çok büyük. Adalet yerini bulmalı. Biz adaletin yerini bulmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.



"Kağıt üzerinden yapılan incelemede çocuklarımız yüzde 100 hatalı çıkarıldı"


Yunus Emre Karan’ın babası Ali Karan ise bu kararın kesinlikle yanlış bir karar olduğunu vurgulayarak, “Şöyle bir olay düşünün 2 tane genç ana yolda evet hızları var buna itirazımız yok. Anayoldasınız ve siz önünüze bir tır çıkıyor, çarpıyorsunuz ve 2 genç vefat ediyor. İnsan düşünmesi gerekiyor, 2 genç vefat etmiş ne olması lazım. Acınız büyük. Adaletten sonuç bekliyorsunuz. Gidip kendimizin kırıp, dökecek halimiz yok. Burada adalete güvenmek istiyorsunuz. İlk düzenlenen raporda yüzde 70 suçlu olmasına rağmen tır şoförü ilk mahkemede tutuksuz yargılanıyor. Adalet er yada geç tecelli edecek diyorsunuz. İkinci raporda da yüzde 60 tır şoförü suçlu bulundu. O zaman diyorsunuz ki adalet tecelli edecek. Onlar da itiraz ederek, dosyanın adli tıpa gitmesini istiyorlar. Tabi adli tıp neyin üzerinden karar verecek. Bu bir cinayet davası değil ki, otopsi yapmıyorsunuz ki. Kağıt üzerinden bir takım incelemeler yaparak, olay yerinde düzenlenen 2 rapora rağmen hayır sizin çocuklarınız yüzde 100 hatalı diyorlar. Ne yapmış ki bizim çocuklarımız. Sarhoş değiller, uyuşturucu almamışlar. Biz de itiraz ettik ama gittiği yerde yine kağıt üzerinden inceleme yaptığı için aynı sonuç çıkıyor. Bunun neticesinde de tır şoförü beraat ediyor” dedi.



"Adalet zamanında tecelli etmeli"


Bir kez daha karara itiraz ettiklerini kaydeden Karan, “Keşke insanların yaptıkları yanına kar kalmasa. 2 tane can alacaksınız, siz 2 tane ölüme vesile olacaksınız ve çok rahat bir şekilde hayatınızı devam ettireceksiniz. Peki aileleri olarak biz ne yapacağız. Adaletin tecelli etmesini bekleyeceğiz. Ancak geç gelen adalet, adalet değildir. Adalet zamanında tecelli etmeli. 1 sene oldu oğlumuzu kaybedeli. Ben her gün ölüyorum. Düşünmediğim tek bir gün yok. Ancak şahıs hayatına devam ediyor. Yine de olsa geçte olsa adalet tecelli eder. Benim oğlum 27, arkadaşı 22 yaşındaydı. 2 tane pırıl pırıl genç hayatını kaybetti. Ancak tır şoförü hiçbir ceza almadı” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 11:49
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