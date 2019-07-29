Özel çocukların sinema keyfi

Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi’nde öğrenim gören özel çocuklar, aileleriyle birlikte ilk defa sinemaya gitmenin tadını doyasıya çıkardı.

Verdiği eğitim hizmetiyle Malatya’da önemli bir yere sahip olan Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi, bünyesinde öğrenim gören öğrencilerine bir ilki daha yaşattı. Yaşam Merkezi’nde tedavi gören özel çocuklar için sinema etkinliği düzenlendi. Sinema etkinliğine aileleri ile birlikte katılan çocuklar, “Oyuncak Hikâyesi” adlı animasyon filmini izledi. Tedavilerinden ve eğitimlerinden dolayı zamanları olmayan özel çocuklar, aileleriyle birlikte ilk defa sinemaya gitmenin tadını doyasıya çıkardı. Çocukları ile birlikte ilk kez sinemaya giden ve 2 saat süren animasyon filmini büyük bir ilgi ile takip eden özel çocukların aileleri ise evlatlarının gülüşleriyle büyük mutluluk yaşadı.

“Yıl boyunca etkinliklerimiz sürecek”

Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Mehmet Hanifi Tokmak, düzenlenen etkinliğin önemine dikkat çekerek, “Engelsiz Yaşam Merkezi’mizde, hem bedensel hem de zihinsel özel çocuklarımız bulunuyor. Bu çocuklarımız eğitimleri ve tedavileri nedeniyle bazı sosyal etkinliklerden uzak kalabiliyorlar. Bizde kurum olarak özel çocuklarımıza ve ailelerine yönelik bir etkinlik düzenledik. “Bilinçli Aile Mutlu Çocuklar” sloganıyla çıktığımız bu yolda ailelerimize çocuklarıyla birlikte sinema keyfi yaşatmak istedik. Uzman eğitimcilerimiz nezaretinde özel çocuklarımıza ve ailelerine yönelik sinema etkinliğini gerçekleştirdik. Bu konuda bizden desteklerini esirgemeyen başta Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder olmak üzere Malatya Park AVM yönetimine teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bizim için değerli olan bu özel çocuklarımıza ve ailelerine yönelik bu tür etkinliklerimize yıl boyunca devam edecektir” diye konuştu.