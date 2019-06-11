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Çocukların markette battaniyeli dondurma hırsızlığı kamerada

Beykoz’da bir markete giren çocuklar marketin dondurucusundaki dondurmaları yanlarında getirdikleri battaniyeye saklayarak çalmaya çalıştı.

11 Haziran 2019 Salı 09:45
Çocukların markette battaniyeli dondurma hırsızlığı kamerada

Beykoz’da bir markete giren çocuklar marketin dondurucusundaki dondurmaları yanlarında getirdikleri battaniyeye saklayarak çalmaya çalıştı. Battaniyeye sakladıkları dondurmalar ile marketten hızla kaçan çocuklar, market çalışanı ile çevredekiler tarafından yakalandı. Hırsızlık anları ile market çalışanının kaçan çocuğu yakalaması güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.


Beykoz’da bir markette yaşanan olayda, markete giren birkaç çocuk dondurmaları çalmak için harekete geçti. Dondurucunun kapağını açan çocuklardan biri, aldığı birkaç dondurmayı yanında getirdiği battaniyenin içerisine sakladı. Ardından marketten çıkan çocuklardan biri koşarak kaçmaya çalışırken, market çalışanı ise çocuğun peşine düştü. Kaçan çocuk market çalışanı tarafından kısa sürede yakalanırken diğer çocuklar da mahalleli tarafından yakalandı. Yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından çocuklar olay yerinden uzaklaştı.


Çocukların dondurma hırsızlığı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, marketteki çocuklar dondurmaları battaniyeye saklayarak çalmaya çalışıyor, daha sonra kaçan çocuklardan birinin peşine market çalışanı düşüyor ve çocuklar yakalanıyor.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 09:45
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