Özel çocukların annelerinden İl Müdür Yıldız’a ziyaret Bilecik’te düzenlenen projelere katılan özel gereksinimli çocukların velileri Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız’ı makamında ziyaret etti.

Bilecik’te düzenlenen projelere katılan özel gereksinimli çocukların velileri Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız’ı makamında ziyaret etti.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yıldız, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuklarına teşekkür etti. Bu ziyaret sonrası Gençlik ve Spor İl Müdürü Yıldız’ı makamında Karaman’da beraber görev yaptığı 2014-2015 yıllarında kurum personeli olarak çalışan Mustafa Ceylan ziyarette bulundu.

Konuklarını makamında ağırlayan İl Müdürü Yıldız, nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

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