0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Özel çocuklardan 23 Nisan etkinliği

Adıyaman Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda kalan çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği büyük beğeni topladı.

22 Nisan 2019 Pazartesi 19:12
Özel çocuklardan 23 Nisan etkinliği

Adıyaman Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda kalan çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği büyük beğeni topladı.


80. Yıl Rehabilitasyon Merkezi Bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte birbirinden güzel oyunlar sergilendi. Çuval, yumurta, sandalye kapmaca, ip çekme, su içerisinde elma yakalama gibi oyunlar sergilendi.


Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda kalan çocukların birbirinden farklı yarışlarında ortaya çıkan görüntüler davetlileri eğlendirdi. Çocuklar yarışmada dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti.Klasik eski oyunların ve yarışların sergilendiği etkinlikte öğrenciler mehteran takımı ile marşlar seslendirilirken, folklor gösterileri sunuldu. Etkinlikte çocuklar İstiklal Marşı başta olmak üzere şiirler okundu.


Etkinliğe katılan AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın konuşmasında, “İçimizi ısıtan bu güzel çocuklarla, gençlerle, ülkemizi emanet edeceğimiz evlatlarımızla bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bugün onların günü ama aslında tüm günler onların günüdür.Tüm dünya çocuklarına hediye edilen bir bayramı kutluyoruz. Geleceğimizin, istikbalimizin temsilcisi olan bu çocuklarımıza, emaneti en iyi şekilde teslim edebilmenin gayretiyle yolumuza devam ediyoruz” dedi.


Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik ise yaptığı açıklamada, “Bu hafta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerini kutluyoruz. Bize düşen görev onlar ne isterse yerine getirmektir. Biz müdürlük olarak çocuklarımızla birlikte bu bayramı kutlamak istedik. Onların eğlendiğini görmek bizi mutlu ediyor. Önemli olan çocuklarımızın bu oyunlarla eğlenmesidir. Kaybolmaya yüz tutmuş oyunların yeniden gündeme gelmesini istiyoruz. Onların oyunlarını görünce kendi çocukluğumuzu hatırlıyoruz. Umarım bu yıl gelecek yıllara aktarılır. Günümüzde çocuklar dört duvar arasına sıkışıp elektronik ürünlerle zaman geçiriyorlar” diye konuştu.


Etkinliğe Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Vali Yardımcısı Bedir Deveci, Alay Komutanı Albay Ercan Atasoy, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve çeşitli kamu kuruluş temsilcileri katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 19:12
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Halfeti’de silahlı kavga: 2'si çocuk 4 yaralı
    1. Halfeti’de silahlı kavga: 2'si çocuk 4..
    2. "Vatandaşlarımıza terörist muamelesi..
    3. Yüksek Seçim Kurulunda toplantı sona..
    4. Erciyes Üniversitesi 46 Sözleşmeli..
    5. Kılıçdaroğlu’na saldırı olayında 4..
    6. Şemdinli'de PKK'ya ait mühimmatlar ele..
    7. YSK İstanbul itirazlarını yarın..
    8. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,..
    9. Milletveki Aydın’ın 23 Nisan mesajı
    10. Köy muhtarı seçildi, mazbatasını..
    11. Ayvalık’ta 32 kaçak göçmen yakalandı
    12. Yargıtay'dan tehdit mesajı atarak..
    13. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD'nin..
    14. Milletvekili Tutdere’nin 23 Nisan..
    15. Bulaşıkları yıkamadığı için eşini..
    16. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İran..
    17. Öğrencileri için palyaço oldu
    18. Sri Lanka saldırılarında Ulusal Tevhid..
    19. Milletvekili Fırat’ın 23 Nisan Ulusal..
    20. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Irak..
    21. Osmancık dernekler federasyonu..
    22. Benler tehlikeli midir? Benler kanser..
    23. Üniversitelilerden diyabet hastalarına..
    24. Polis uygulamasında 101 kilogram eroin..
    25. Başkan Yıldırım personel ile bir araya..
    26. Milli Eğitim Müdürlüğü koltuğuna..
    27. PAÜ Senatosunu çocuklar yönetti
    28. Erbil Uluslararası Maarif Okulunun..
    29. Başkan Dağtekin’den 23 Nisan kutlaması
    30. Samsun’da "torbacı" operasyonunda 6..
    Abdullah Gül'den 'Kılıçdaroğlu'na saldırı' açıklaması: Umarım artık fark edilir
    Abdullah Gül'den 'Kılıçdaroğlu'na saldırı' açıklaması: Umarım artık fark edilir
    Mansur Yavaş bakın kimi başdanışman yaptı!
    Mansur Yavaş bakın kimi başdanışman yaptı!
    Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün ilk ifadesi
    Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün ilk ifadesi
    Kaos tetikçisi TKP Kılıçdaroğlu'na saldırıyı ganimet bildi
    Kaos tetikçisi TKP Kılıçdaroğlu'na saldırıyı ganimet bildi
    İçişleri Bakanlığından Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması!
    İçişleri Bakanlığından Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması!

    Günün Karikatürü

    21 Nisan 2019
    Kılıçdaroğlu'ndan saldırı sonrası ilk açıklama: Bir milim geri adım atmayacağım!
    Kılıçdaroğlu'ndan saldırı sonrası ilk açıklama: Bir milim geri adım atmayacağım!
    Kılıçdaroğlu'na saldırı sonrası Bahçeli'den açıklama!
    Kılıçdaroğlu'na saldırı sonrası Bahçeli'den açıklama!