Özel çocuklardan 23 Nisan etkinliği

Adıyaman Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda kalan çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği büyük beğeni topladı.

80. Yıl Rehabilitasyon Merkezi Bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte birbirinden güzel oyunlar sergilendi. Çuval, yumurta, sandalye kapmaca, ip çekme, su içerisinde elma yakalama gibi oyunlar sergilendi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda kalan çocukların birbirinden farklı yarışlarında ortaya çıkan görüntüler davetlileri eğlendirdi. Çocuklar yarışmada dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti.Klasik eski oyunların ve yarışların sergilendiği etkinlikte öğrenciler mehteran takımı ile marşlar seslendirilirken, folklor gösterileri sunuldu. Etkinlikte çocuklar İstiklal Marşı başta olmak üzere şiirler okundu.

Etkinliğe katılan AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın konuşmasında, “İçimizi ısıtan bu güzel çocuklarla, gençlerle, ülkemizi emanet edeceğimiz evlatlarımızla bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bugün onların günü ama aslında tüm günler onların günüdür.Tüm dünya çocuklarına hediye edilen bir bayramı kutluyoruz. Geleceğimizin, istikbalimizin temsilcisi olan bu çocuklarımıza, emaneti en iyi şekilde teslim edebilmenin gayretiyle yolumuza devam ediyoruz” dedi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik ise yaptığı açıklamada, “Bu hafta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerini kutluyoruz. Bize düşen görev onlar ne isterse yerine getirmektir. Biz müdürlük olarak çocuklarımızla birlikte bu bayramı kutlamak istedik. Onların eğlendiğini görmek bizi mutlu ediyor. Önemli olan çocuklarımızın bu oyunlarla eğlenmesidir. Kaybolmaya yüz tutmuş oyunların yeniden gündeme gelmesini istiyoruz. Onların oyunlarını görünce kendi çocukluğumuzu hatırlıyoruz. Umarım bu yıl gelecek yıllara aktarılır. Günümüzde çocuklar dört duvar arasına sıkışıp elektronik ürünlerle zaman geçiriyorlar” diye konuştu.

Etkinliğe Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Vali Yardımcısı Bedir Deveci, Alay Komutanı Albay Ercan Atasoy, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve çeşitli kamu kuruluş temsilcileri katıldı.