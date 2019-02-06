Özel Çocuklara Özel Materyaller Toplantısı

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Günümüzde her 59 çocuktan 1 tanesi otizmli olarak dünyaya geliyor. Bu rakam 1985'te yalnızca 2 bin 500 çocukta birdi. Bu olumsuz gelişmelerin sebeplerine odaklanmamız gerekiyor." dedi.

Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığınca Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi fuaye alanında düzenlenen "Özel Çocuklara Özel Materyaller Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, özel çocukların ihtiyaç duydukları özel eğitim materyallerini, Türkiye'nin 7 bölgesine göndermek üzere bir araya geldiklerini ve bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Eğitimin, bir ülkenin geleceğine yaptığı en kıymetli yatırım olduğuna işaret eden Emine Erdoğan, "Biliyorum ki Milli Eğitim Bakanlığımız, çocuklarımızın ihtiyacı olan eğitim metotları üzerinde titizlikle çalışıyor. Hele de özel öğrencilerimizin eğitimini bir kuyumcu terazisi hassasiyetiyle ele alıyor." ifadelerini kullandı.

Eğitimde metot arayışlarının her zaman sürmesi gerektiğini vurgulayan Emine Erdoğan, şöyle konuştu:

"Eğitim tek bir formüle sığdırılamaz. Eski anlayışa göre eğitim süreçleri, çoğu zaman öğretmen ve ders kitaplarıyla sınırlıydı. Fakat günümüzde bu sınırlar kalkmış, teknolojik gelişmelerle çoklu öğrenme imkanları ortaya çıkmıştır. Özel eğitimde ise kitapla, defterle, kalemle gerçekleşmesi umulan öğrenmenin ne kadar zor olduğu aşikardır. Dolayısıyla görsel, işitsel ve dokunsal materyaller, özel öğrencilerimizin daha hızlı yol almasında hayati rol oynar."

Emine Erdoğan, hazırlanan materyallerin sadece öğrencileri değil, öğretmenleri de destekleyeceğini belirterek, "Çocuklarımızın özel ihtiyaçlarına göre dizayn edilmiş bir öğrenme ortamı, onların toplumsal uyum ve sosyal iletişim becerilerini de geliştirecektir. Kendilerine yetebilen, hayatlarını başkalarının yardımına ihtiyaç duymadan sürdürebilen bireyler olmalarını kolaylaştıracaktır." dedi.

- "Bu işin gönüllüsüyüz"

İnsanların içindeki saklı cevheri keşfetmenin "emek" ve "metod" gerektirdiğine dikkati çeken Emine Erdoğan, "Bazı cevherler daha derinlerde gizlidir. Onlara ulaşabilmek için daha çok çaba sarf etmemiz gerekebilir. İşte bizler, çocuklarımızın içindeki nice cevheri ortaya çıkarmak için seferber olduk. Bu işin gönüllüsüyüz. Eğitimciler, zanaatkarlar da iş birlikçilerimizdir." diye konuştu.

- "Bu proje, kurumlar arası iş birliğinin güzel bir numunesidir"

Hazırlanan eğitim materyallerinin üç farklı üretim merkezinde imal edildiğini anlatan Emine Erdoğan, "100 farklı çeşitte toplam 143 bin materyal seti hazırlanmıştır. Bu proje, kurumlar arası iş birliğinin güzel bir numunesidir." dedi.

Emine Erdoğan, iki yaşındayken otizm teşhisi konan, dünyaca bilinen hayvan bilimi uzmanı ABD'li bir profesörün, "İyi bir öğretmenin ne kadar önemli olduğunu anlatmaya kelimeler yeterli değil" sözlerini hatırlatarak, iyi bir öğretmenin öğrencisinin engellerini bertaraf eden kişi olduğunu vurguladı.

İyi bir eğitim sisteminin de bireysel farklılıkları dikkate alarak kurgulanan bir sistem olduğunu ifade eden Emine Erdoğan, bir yerde yeteri kadar öğrenme gerçekleşmiyorsa orada yeteri kadar deneme yapılmadığını ve farklı yollara başvurulmadığını aktardı.

- "Otizm gibi rahatsızlıklar gün geçtikçe artıyor"

Özel eğitim farkındalığının son yıllarda Türkiye'de artığına da işaret eden Emine Erdoğan, "Fakat üzücü olan, otizm gibi rahatsızlıkların da gün geçtikçe artıyor olması. Günümüzde her 59 çocuktan 1 tanesi otizmli olarak dünyaya geliyor. Bu rakam 1985'te yalnızca 2 bin 500 çocukta birdi. Bu olumsuz gelişmelerin sebeplerine odaklanmamız gerekiyor. Sebebi henüz tam olarak bilinmese de çevresel faktörler, yanlış beslenme alışkanlıkları gibi ilişkilendirilen sebepler üzerine yoğunlaşmalıyız." diye konuştu.

Son yıllarda uzmanların sindirimle otizm arasındaki ilişkiyi çözmeye uğraştığını, doğru beslenmenin otizm semptomlarını hafifleteceğini vurguladıklarını belirten Emine Erdoğan, bu kapsamda Milli Eğitim, Sağlık ve Aile Bakanlıklarının ortak girişimi ile bir çalışmanın yapıldığını anlattı.

Özel çocuklara diğer tedavilerinin yanı sıra hekimlerin, diyetisyenlerin desteği ile özel beslenme programları hazırlandığını dile getiren Emine Erdoğan, "İnanıyorum ki pilot çalışmalar başarıya ulaşarak yakın zamanda tüm özel kurumlarımıza yayılacaktır. Bizim görevimiz, bütün çocuklarımızı kapasitelerini en yüksek seviyede kullanacak hale getirerek hayata hazırlamaktır. Bugün çocuklarımızın aydınlık yüzlerine baktığımızda, kendimizi büyük bir sorumluluğun altında hissediyoruz. Onların masum ve bozulmamış fıtratları, toplumsal hastalıklarımızın şifası, yarınlarımızın aydınlığıdır." ifadelerini kullandı.

- "Bu bir başlangıçtır"

Emine Erdoğan, anne babaların çocuklarına miras bırakacağı hiçbir şeyin, karakteri şekillendiren iyi bir eğitimin yerini alamayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Başarı dediğimiz şey, mükemmel çocuklara sahip olmak değil, bir çocuğu mükemmel şekilde sevmek ve eğitmektir. İşte eğitim meselesini böyle bir bakış açısıyla ele almalıyız. İyi eğitim almış, bilgiye erişmede tek başına yolculuğa çıkabilecek donanıma sahip bir nesile ihtiyacımız var. Bu süreçte hiçbir evladımızı gözden çıkaramayız. Hiçbir ön koşula tabi tutmadan, öğrenmeyle arasına perde çekmeyen nitelikli insanlar yetiştirmeliyiz. Her biri, suya atılan küçük bir taş gibi geniş etki halkaları yaratacaktır.Milli Eğitim Bakanlığımıza, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüze, bütün bu çabaları için teşekkür ediyor, bu gayretlerin hayırlı sonuçlar vermesini diliyorum. İnanıyorum ki bu bir başlangıçtır. Elimizdeki setler sürekli kendini yenileyecek, yeni ihtiyaçlara göre tekrar dizayn edilecektir."

Emine Erdoğan, Türkiye'nin dört bir yanına dağılacak tırların yollarının açık olması temennisinde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un da birer konuşma yaptığı toplantıda, Özel Çocuklara Özel Materyaller tanıtım filmi gösterimi yapıldı.

MEB Bakanı Selçuk, Emine Erdoğan' a hediye takdim etti.

Toplantının ardından Emine Erdoğan ve katılımcılar, üretimi yapılan materyallerin sergilendiği standı gezdi.

- 7 tır yola çıktı

Daha sonra Emine Erdoğan, bakanlar Ziya Selçuk ile Zehra Zümrüt Selçuk, 143 bin materyalin bulunduğu Türkiye'nin 7 bölgesine gidecek tırları, özel öğrencilere ulaştırılması için uğurladı.

Toplantıya çeşitli okullardan özel çocuklar da katıldı.