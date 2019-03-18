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Özel çocuklara özel materyaller

Erzincan’da özel eğitim alan çocuklar için materyal dağıtımı yapıldı.

18 Mart 2019 Pazartesi 09:13
Özel çocuklara özel materyaller

Erzincan’da özel eğitim alan çocuklar için materyal dağıtımı yapıldı.


Şehit Er Süleyman Aydın Ortaokulunda yapılan materyal dağıtımına Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı ve İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün katıldı.


Yapılan tanıtımda bir açıklama yapan Gün, “Bakanlığımız tarafından yeni ve nitelikli hizmetler sunabilmek için pek çok alanda çalışmalar yürütülmektedir. Bunlardan biri de özel gereksinimli öğrencilerimiz için yürütülen özel eğitim materyal geliştirme çalışmalarıdır. Materyaller özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin eğitimi için son derece önemlidir zira özel gereksinimli öğrenciler materyallerle desteklenen eğitimlerde yaparak yaşararak öğrenme imkânını yakalamakta, işitsel ve görsel açıdan desteklenmekte, derse karşı ilgileri artmakta ve böylece kalıcı öğrenme gerçekleşmiş olmaktadır. Ayrıca öğrencilerin eğitimlerine devam ettikleri özel eğitim uygulama okulları ve okulları bünyesinde bulunan özel eğitim sınıflarında zengin öğrenme ve üretmen ortamlarında bulunarak eğitimlerine devam etmiş olacaklardır. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Özel Çocuklara Özel Materyaller” çalışması kapsamında 91 farklı çeşitte toplam 143 bin materyal seti hazırlanmış, hazırlanan materyallerin, 50 tır ile, 81 ilde, bünyesinde hafif ve orta-ağır düzeyde zihinsel yetersizliği ve otizmi olan öğrencileri barındıran özel eğitim okullarına ve özel eğitim sınıfı bulunan okullarımıza dağıtımı yapılmıştır. Materyaller Ders Aletleri Yapım Merkezi, Bolu Açık Ceza İnfaz Kurumu ve İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olmak üzere üç farklı merkezde üretilmiştir. Özel eğitimde en çok ihtiyaç duyulan materyaller kullanılan malzemeler bakımından fiziksel, kimyasal mekanik açıdan öğrencilere zarar vermeyecek niteliktedir.


Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan komisyon tarafından ilimizde faaliyet gösteren 3 özel eğitim uygulama merkezimize ayrıca il merkezi ve ilçelerde, bünyesinde özel eğitim sınıfı bulunan 25 okulumuza kolilerin dağıtımı yapılmıştır. Özel eğitim sınıflarında bulunan öğrenci sayıları ve yetersizlik türleri dikkate alınarak gönderilecek malzemelerin miktarı tespit edilmiştir. İlimizde Rehberlik Araştırma Merkezi tarafından verilen raporlar doğrultusunda, farklı engel türlerinde 58 öğrenci, özel eğitim sınıflarında yarı zamanlı kaynaştırma kapsamında eğitimlerine devam etmekte, üç farklı özel eğitim uygulama okulumuzda ise 219 öğrenci tam zamanlı olarak eğitimlerine devam etmektedir. Uygulama kapsamında gönderilen materyaller belirtilen amaçlar doğrultusunda toplamda 277 öğrencimizin özel eğitimine katkıda bulunacaktır” dedi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 09:13
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