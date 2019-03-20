Özel çocuklara özel gün 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK tarafından özel bir program gerçekleştirildi.

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK tarafından özel bir program gerçekleştirildi. Engelsiz Çocuk Evi’ndeki down sendromlu çocuklar, KAYMEK TOKİ tesislerinde hamburger yapmayı öğrendiler.

Büyükşehir Belediyesi, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’ne, özel bir etkinlikle katıldı. Engelsiz Çocuk Evi’ndeki down sendromlu çocuklar KAYMEK TOKİ tesislerinde farklı bir gün yaşadılar.

KAYMEK TOKİ Tesisleri’nin mutfağına giren çocuklar burada hamburger yapmayı öğrendiler. Hamburgerin yapımına bizzat katılan çocuklar, daha sonra kendi yapmış oldukları hamburgerleri afiyetle yediler.

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