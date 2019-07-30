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Özel çocuklara engelsiz havuz

Çukurova Belediyesi’nin engelli çocuklara hizmet veren engelsiz yüzme havuzu yoğun ilgi görüyor.

30 Temmuz 2019 Salı 14:35
Özel çocuklara engelsiz havuz

Çukurova Belediyesi’nin engelli çocuklara hizmet veren engelsiz yüzme havuzu yoğun ilgi görüyor. Engelsiz yüzme havuzu, sadece Adana’ya değil çevre il ve ilçelerden gelen engelli çocuklara da hizmet veriyor.


Çukurova Belediyesi Hayalpark içindeki havuzdan engelli çocuklar hafta içi her gün saat 08:00-17:00 saatleri arasında ücretsiz yararlanabiliyor. Hafta sonu ise havuzda bakım ve su değişimi yapılıyor. Her yaştaki engelli vatandaşlara hizmet veren havuzdan yararlanmak isteyenler için randevu sistemi uygulanıyor. Gruplara, engel durumlarına göre randevu veriliyor; bedensel engelliler ve zihinsel engelliler ayrı ayrı havuza alınıyor.


Engellilerin havuzdan yararlanması için “tuvalet” dışında herhangi bir şart aranmıyor. Hijyen açısından tuvalet sorunu olan engellilerin havuzdan yararlanması mümkün olmuyor.


Engelsiz yüzme havuzundan yararlanmak isteyen engelli dernek, spor kulübü ve rehabilitasyon merkezlerine toplu randevular verildiği gibi, bireysel randevu istekleri de karşılanıyor. Randevu talepleri anında karşılanıyor ve yüzme havuzundan hangi zaman diliminde yararlanacakları bildiriliyor. Engellilerin yoğun talebi randevu sistemini gerekli kılıyor.



Adana’da ilk ve tek


Engelliler havuzda özel eğitmenler tarafından eğitiliyor. Engellilerin bir kısmı yüzme öğrenirken, tedavi amaçlı havuzdan yararlanmak isteyenlerin çokluğu dikkat çekiyor. Özellikle, Adana dışından gelenler havuzu tedavi amaçlı kullanıyor. Çukurova Belediyesi bu anlamda da çok önemli bir hizmet veriyor. Tesiste hizmet veren uzman personelin yanında, cankurtaranlar da görev yapıyor.


İlk açıldığı dönemde, sadece yaz aylarında haftanın belirli günlerinde hizmet veren engelsiz yüzme havuzu artık yaz kış, hafta içi her gün engellilere hizmet veriyor. Bu özellikleriyle Çukurova Belediyesi Engelsiz Yüzme Havuzu, diğer belediyeler açısından da örnek teşkil ediyor.


Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, “engelsiz kent” sloganıyla göreve geldiklerini ve bu isteklerinin artık slogan olmaktan çıktığını belirtti. Engellilerin her alanda sosyalleşmesini sağlamaya çalıştıklarını ve kentte her konuda engelle karşılaşmadan yaşamlarını sürdürmesine yardımcı olduklarını kaydeden Başkan Soner Çetin, “Engelliler burada, hem eğleniyor, hem spor yapıyor, hem de tedavi oluyorlar. Onlar için ne yapsak azdır” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 14:35
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