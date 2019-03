Özel çocuklar yeteneklerini sergiledi

Ordu’nun Ünye ilçesi Ticaret Borsası Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda 21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü’ne özel program düzenlendi.

Her yıl 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle Ünye Ticaret Borsası Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri, öğretmenleri ile hazırladıkları gösterileri aileleri ile paylaştı. Şiirler, şarkılar, dans ve slayt gösterileri ile salonda bulunan ailelere gösterilerini sunan down sendromlu öğrenciler yeteneklerini sergiledi.

Programda konuşan Ticaret Borsası Özel Eğitim Uygulama Okul Müdürü Ahmet Ali Tikenoğlu, "Hepimizin bildiği gibi down sendromu bir hastalık değil bir farklılıktır. Ortalama 800 doğumdan bir tanesi down sendromlu olduğu, dünyada 6 milyon, Türkiye’de de ortalama 70 ile 100 bin arasında olduğu bilinmektedir. Okulumuzda ise onların eğitimini yapacak kadromuz mevcuttur. 17 şubemiz, 91 öğrencimiz, kadrolu 12 ve ücretli 36 civarında öğretmenimiz bulunmaktadır" dedi.

Konuşma sonrası okulun down sendromlu öğrencisi Yiğit Muhammet’in annesi Ayşe Kurt’un oğlu için yazdığı şiir ve Rojda Koca isimli öğrencinin annesinin kendisine yazdığı mektup salondaki diğer ailelere duygusal anlar yaşattı. Program okul özel eğitim öğretmeni Naziye Topuzoğlu’nun şiiri, okul öğrencisi Zehra Efiloğlu’nun müzik dinletisi ve Müzik Öğretmeni Sedat Korkmaz’ın öğrencilerle birlikte yaptığı koro gösterisiyle devam etti.

Down Sendromlu kişilerin toplumda daha özel bir yeri olduğunu ifade eden Okul Özel Eğitim öğretmeni Şule Çelik,"21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü’nün tarihini anlamlı kılan yine down sendromlu kişiler kadar özeldir. 21. kromozomlarının 2 değil de 3 tane olması takvimlerde 21 ve 3 rakamını özel kılıyor. Down sendromuna sahip insanlar vücutlarında 46 yerine 47 kromozoma sahiptir. Bu kişiler de diğer insanlar gibi tüm duyguları yaşıyor ve anlayış bekliyorlardır” diye konuştu.

Programın sonunda konuşan Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz ise, "Bu gün sizlerle down sendromu günü nedeniyle anlamlı program yaptığınız için hepinize teşekkür ederim. Bizler down sendromlu bireylerimizin toplumda daha rahat yaşaması için ve ihtiyaçlarının daha rahat karşılayabilmeleri için bu gibi sosyal etkinlik programlarımı devam ettirmeliyiz. Aslında toplum olarak daha çok sevgiye ve ilgiye ihtiyacımız var. Daha fazla ilgi, daha fazla sevgi ve daha fazla hoş görü ile bireylerimizi topluma kazandırabiliriz" ifadelerini kullandı.