Özel çocuklar "Yaza Merhaba Partisi"nde coştu

Adana’da, Biz de Varız Destekleme Derneği’nin sponsorluğunda gerçekleştirilen Yaza Merhaba Partisi’nde 350’ye yakın özel gereksinimli çocuk ve aileleri unutamayacakları bir gün geçirdi.

Bir kır bahçesinde düzenlenen Yaza Merhaba Partisi’nde 350’ye yakın özel çocuk ve aileleri, 4 saat süren etkinlikte bir araya geldi.

Biz de Varız Destekleme Derneği Başkanı Esin Parlak, özellikle dezavantajlı grupların her zaman yanında olmaya öncelik verdiklerini belirterek, farkındalık oluşturmak ve özel gereksinimli bireylerin hayatını kolaylaştırmak adına her zaman destek olacaklarını söyledi.

Etkinliğe katılarak destek veren Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de, yakın bir zamanda Adana’da faaliyete geçecek Mola Evi sayesinde, özel çocukların ve ailelerinin biraz olsun nefes almalarına fırsat sağlayacaklarını ifade etti.

Etkinliğin düzenlenmesinde önemli katkıları bulunan Gönüllü Anneler Topluluğu Kurucusu Gülşen Akgöz ise, özel gereksinimli bireylerin sadece Engelliler Haftası’nda hatırlanıp sonradan unutulmasının kendilerini üzdüğünü belirterek, “İlk defa engelliler haftası dışında da özel gereksinimli bireylerimize el uzatan, yanımızda olan ve bizleri hatırlayan Biz de Varız Destekleme Derneği Başkanı Esin Parlak’a ve dernek üyelerine gönülden teşekkür ederiz” dedi.