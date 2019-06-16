0553 313 94 23

Özel çocuklar "Yaza Merhaba Partisi"nde coştu

Adana’da, Biz de Varız Destekleme Derneği’nin sponsorluğunda gerçekleştirilen Yaza Merhaba Partisi’nde 350’ye yakın özel gereksinimli çocuk ve aileleri unutamayacakları bir gün geçirdi.

16 Haziran 2019 Pazar 12:42
Özel çocuklar "Yaza Merhaba Partisi"nde coştu

Adana’da, Biz de Varız Destekleme Derneği’nin sponsorluğunda gerçekleştirilen Yaza Merhaba Partisi’nde 350’ye yakın özel gereksinimli çocuk ve aileleri unutamayacakları bir gün geçirdi.


Bir kır bahçesinde düzenlenen Yaza Merhaba Partisi’nde 350’ye yakın özel çocuk ve aileleri, 4 saat süren etkinlikte bir araya geldi.


Biz de Varız Destekleme Derneği Başkanı Esin Parlak, özellikle dezavantajlı grupların her zaman yanında olmaya öncelik verdiklerini belirterek, farkındalık oluşturmak ve özel gereksinimli bireylerin hayatını kolaylaştırmak adına her zaman destek olacaklarını söyledi.


Etkinliğe katılarak destek veren Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de, yakın bir zamanda Adana’da faaliyete geçecek Mola Evi sayesinde, özel çocukların ve ailelerinin biraz olsun nefes almalarına fırsat sağlayacaklarını ifade etti.


Etkinliğin düzenlenmesinde önemli katkıları bulunan Gönüllü Anneler Topluluğu Kurucusu Gülşen Akgöz ise, özel gereksinimli bireylerin sadece Engelliler Haftası’nda hatırlanıp sonradan unutulmasının kendilerini üzdüğünü belirterek, “İlk defa engelliler haftası dışında da özel gereksinimli bireylerimize el uzatan, yanımızda olan ve bizleri hatırlayan Biz de Varız Destekleme Derneği Başkanı Esin Parlak’a ve dernek üyelerine gönülden teşekkür ederiz” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 12:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uzmanlar uyarıyor: ROP hastalığına dikkat
    1. Uzmanlar uyarıyor: ROP hastalığına..
    2. "Ne zaman oylar masanın üzerine çıktı..
    3. "Türkiye S-400 alması gerekiyorsa..
    4. Dünyanın gözleri önünde yanmıştı! İlk..
    5. Afyonkarahisar’a şehit ateşi düştü
    6. Evkur Yeni Malatyaspor’un anlaştığı..
    7. Konya Büyükşehir Tarımsal Kalkınmaya..
    8. Gençlerbirliği başkanını seçiyor
    9. Ülke nüfusu artarken sebze üretim..
    10. Kulp ilçesi ipek böcekçiliği..
    11. 18 yıllık işini bırakıp bu işe..
    12. Beyşehir Gölü’nde av dönemi dualarla..
    13. İzmir'de 40 Afgan kaçak göçmen yakalandı
    14. İtalya hükümeti, Akdeniz'de kurtarılan..
    15. Evkur Yeni Malatyaspor kamp..
    16. Babalar Günü’nü şehitlikte kutladı
    17. MHP Genel Başkanı Bahçeli: “Türkiye..
    18. Şırnak'ta 8 teröristin etkisiz hale..
    19. Muhammed bin Selman'dan akılalmaz..
    20. Başkentliler en çok domates ve..
    21. Yıldırım düşmesi güvenlik kamerasına..
    22. Kaş’ta Meis Açık Deniz Yüzme Yarışı..
    23. Çamlıca Kulesi’nde test çalışmaları..
    24. "PKK ve FETÖ iltisak ve irtibatları..
    25. 'Dikkat edilmeli milli-manevi..
    26. Tehlikeli motosiklet kullanan..
    27. Meteorolojiden kritik uyarı! 27 ilde..
    28. Çavdarhisar’da trafik kazası: 2 yaralı
    29. (Özel ) Karaborsaya düşen zirai ilaç,..
    30. İnsülin direncine dikkat
    S-400 füzelerinin konumu, tüm dünyaya servis edildi! ABD'liler uydu görüntülerini ifşa etti
    S-400 füzelerinin konumu, tüm dünyaya servis edildi! ABD'liler uydu görüntülerini ifşa etti
    Otomotiv devinden Türkiye hamlesi! Satın aldılar
    Otomotiv devinden Türkiye hamlesi! Satın aldılar
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"
    Planları hüsrana uğradı! Türkiye'nin kapısını çalacaklar
    Planları hüsrana uğradı! Türkiye'nin kapısını çalacaklar

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı
    Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı
    Emeklilere büyük müjde! Sistem değişiyor
    Emeklilere büyük müjde! Sistem değişiyor