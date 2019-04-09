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Özel çocuklar "yaşamın ritmi" için sahneye çıkacak

Otizm ve down sendromlu 13 özel çocuğun sahne alacağı "Yaşamın Ritmi" adlı konserin son provası yapıldı- Perküsyon sanatçısı Burhan Öçal: "Bu dünya hepimize ait, onlar da hepimizin çocukları. Burada hiçbir ticari amaç yok, tamamen gönül işi"

09 Nisan 2019 Salı 19:12
Özel çocuklar "yaşamın ritmi" için sahneye çıkacak

İZMİR (AA) - İzmir'de, otizmli ve down sendromlu çocukların sahne alacağı "Yaşamın Ritmi" konserinin son provası gerçekleştirildi.

Ege Engel-Siz Yaşam Derneğince engelli çocuklar yararına düzenlenen konser öncesi özel çocuklar, şef Hakan Şensoy yönetiminde, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde ve Burhan Öçal solistliğinde, Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) bir araya geldi.

Bu akşamki konser öncesi ritim eğitiminde öğrendiklerini sergileyen çocuklar, hazırlıklarını tamamladı.

Gazetecilere açıklama yapan perküsyon sanatçısı Öçal, birçok kez sahneye çıkmasına rağmen bu konser için çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Özel çocukların toplumdaki yerinin çok farklı olduğunu belirten Burhan Öçal, "Onlarla böyle bir şey yaparsak daha çok dikkati çekeriz. Ülkemizde birçok engelli insanımız var. Türk halkı onlara karşı çok duyarlı. Bu projeden sonra daha da duyarlı olacaklar. Bu dünya hepimize ait, onlar da hepimizin çocukları. Burada hiçbir ticari amaç yok, tamamen gönül işi." diye konuştu.

Ege Engel-Siz Yaşam Derneği Başkanı İnci Sancak da çocukların ilk defa Devlet Senfoni Orkestrası ile sahneye çıkmaktan dolayı duydukları heyecanı dile getirdi.

"Yaşamın Ritmi" konserinin dernek olarak düzenledikleri ilk organizasyon olduğunu aktaran Sancak, konserin aileler için de çok önemli olduğunu kaydetti.

İnci Sancak, "benim çocuğum bunu yapamaz" diyen ve sahnede çocuğunun bunu yapabildiğini gören anne ve babaların organizasyondan mutluluk duyduğunu anlattı.

Derneğin kurucu üyelerinden Aynur Şahin de 22 yaşındaki ağır otizmli kızının da sahneye çıkacağını belirterek, bu nedenle çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Yaş grubu ve özel gelişimleri farklı olan çocukların bu konserde buluştuğunu ifade eden Şahin, son provada çok ağladığını ve hislerinin tarifsiz olduğunu ifade etti.

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Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 19:12
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