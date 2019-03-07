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Özel çocuklar yangına müdahale etti

Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Sivil Savunma Günü ve Deprem Haftası dolayısıyla engelli gençlerin katıldığı yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirdi.

07 Mart 2019 Perşembe 16:14
Özel çocuklar yangına müdahale etti

Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Sivil Savunma Günü ve Deprem Haftası dolayısıyla engelli gençlerin katıldığı yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirdi. Engelli gençler hayatlarında ilk kez alevlere müdahale etmenin heyecanını yaşadı.

 

Yalova İtfaiye Amirleri Ersel Kılıç ve Cahit Şeker’in verdiği eğitimde, genel yangın eğitimi, yanma ve yangının tanımı, yangın üçgeni, söndürme yöntemleri ve maddeleri, yangın çeşitleri ve ideal söndürme maddeleri, seyyar söndürme maddelerinin özellikleri ve kullanım şartları, ihbar verme şekli, bina tahliyesi, yangın anında olay yerindeki tehlikeler işlendi. Teorik olarak anlatılanlar daha sonra uygulamalı olarak okul bahçelerinde gösterildi.

 

Belediye Başkanı Vefa Salman’ın verdiği talimat doğrultusunda İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, özel çocukların bulunduğu okullara gitti. Gittikleri okullarda özel çocuklarla yakından ilgilenen ekipler, yangın hakkın bilgiler verdi. Birçok özel çocuğa itfaiye elbisesi giydiren ekipler, bahçede ateş yakarak özel çocuklarla birlikte yangına müdahale etti.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 16:14
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