Özel çocuklar, Otizm Farkındalık Günü’nde doyasıya eğlendi

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü’nde bir araya gelen özel öğrenciler, kendi elleriyle boyama yapıp doyasıya eğlendi. Anlamlı günde otizmin hastalık olmadığına vurgu yapan uzmanlar, iyi bir eğitimle aşılabileceğini söylediler.

Kocaeli’de özel çocuklar, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü’nde sosyal aktivitelerle eğlenme fırsatı buldu. Başiskele ilçesinde bulunan Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde otizmli çocukların farkındalık gününde eğlenmesi amacı ile bir dizi etkinlik düzenlendi. Gerçekleştirilen program kapsamında otizmli çocuklar aileleri ile birlikte müzik eşliğinde yüzlerini boyatıp tişörtlerine elleri ile boya baskısı yaptılar. Pamuk şeker yeme fırsatı da bulan öğrenciler, müzik eşliğinde eğlenmenin fırsatını yakaladı. Otizm teşhisi ile geldiği okulda aldığı eğitim sayesinde kısa sürede gelişim göstererek, akranlarının düzeyine ulaşan 8 buçuk yaşındakiAyşe Ravza Arıcan, yüz boyama ve el baskısı etkinlikleri ile çok eğlendiklerini ifade ederek, “Dans ettik, pamuk şeker yedik yüzümü ve elimi boyadılar. Mutlu oldum ve çok heyecanlandım” dedi.

"Otizmli çocuklarımızın varlığını insanlara duyurabilirsek ne mutlu bize"

Gerçekleştirilen etkinliğin amacı hakkında bilgi veren Özel Eğitim Uzmanı Dilek Güner, “Bugün 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü. Biz de bugün otizm konusunda farkındalık oluşturmak, otizmli bireylerin toplum içinde olduklarını gösterebilmek, çocuklarımızın keyifli bir gün geçirmesi için böyle bir etkinlik düzenledik. Çok eğlendiler. Biz de böyle bir günde sesimizi duyurabilirsek, otizmli çocuklarımızın varlığını insanlara duyurabilirsek ne mutlu bize. Bugün düzenlediğimiz bu etkinlikte çocuklar bir arada eğlenmeyi kavramış oldular. Birlikte pamuk şeker yediler, kutlamalar yaptılar, müzikle eğlendiler. Ailelerin de çok mutlu olduklarını gördük. Bu da bizi çok mutlu etti. Çocukların kalabalık ortamlarda problem yaşadıklarını gözlemliyoruz. Bu tür etkinliklerin de onların gelişimine katkı sağladığını gözlemliyoruz” diye konuştu.

"Küçük yaşta eğitim aldıklarında, otizmli çocuklarımız hayatlarını normal bir şekilde sürdürebiliyorlar"

Otizmli çocukların erken yaşta aldıkları bir eğitimle yaşıtlarının seviyesine ulaşabileceklerini ifade eden Güner, 8 buçuk yaşındaki Ayşe Ravza Arıcan isimli öğrencisinin adlığı eğitimle otizmi yenmesinin buna örnek olduğunu ifade etti. Otizmin bir hastalık olmadığını vurgulayan Güner, “Okulumuz açıldığından ilk günden itibaren otizmli çocukların eğitimleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çok eski dönemlerden beri gelen otizmli çocukların tanısının kaldırılamayacağı, otizmli çocukların bu problemi ömürleri boyunca yaşayacakları bir algı süregelmektedir. Otizmin küçük yaşlardan itibaren uygulanan iyi bir eğitimle kaldırılabileceğini biz Ayşe Ravza gibi çocuklarımız da gördük. Artık küçük yaşta eğitim aldıklarında, otizmli çocuklarımız hayatlarını normal bir şekilde sürdürebiliyorlar. Örnek vermek gerekirse; Ayşe Ravza simli öğrencimizin aldığı 2 yıllık eğitimle tanısının ortadan kalktığın, sıkıntılı davranışlarının giderildiğini ve konuşma beceresinin çok iyi bir seviye ulaştığını gözlemledik” şeklinde konuştu.