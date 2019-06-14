Özel çocuklar karne sevincini paylaştı Denizli Zehra-Nihat Moralıoğlu Orta Okulu Özel Eğitim sınıfı, 2018-2019 eğitim öğretim yılının son ders zilinin çalmasının ardından Denizli Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek karne sevincini paylaştı.

Denizli Zehra-Nihat Moralıoğlu Orta Okulu Özel Eğitim sınıfı, 2018-2019 eğitim öğretim yılının son ders zilinin çalmasının ardından Denizli Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek karne sevincini paylaştı.

Zehra-Nihat Moralıoğlu Orta Okulu Özel Eğitim Sınıfı öğrencileri, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının tamamlanmasının ardından Denizli Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek, karne sevincini paylaştı. Yoğun geçen bir eğitim-öğretim yılının ardından karne sevincini paylaşmak için gelen özel öğrencileri Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan ağırladı. Karnelerini gösteren çocuklar kendilerini ağırlayan Gökoğlan’a teşekkür etti. Gökoğlan ise ziyaretten büyük bir memnuniyet duyduklarını ve özel çocukların karnelerindeki başarıyı görünce ayrı bir mutluluk yaşadıklarını söyledi.

Ziyaretin sonunda birlikte hatıra fotoğrafı çektiren Gökoğlan, çocuklara bundan sonraki eğitim öğretim hayatında da başarılar diledi.

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